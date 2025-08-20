В Госдуме предложили выплачивать работникам дополнительный оклад к отпускным
Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников
20 августа 2025, 17:20, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с законодательной инициативой о введении обязательных премий к отпуску для сотрудников, работающих в одной организации более пяти лет. Согласно предложению, работники должны получать дополнительную выплату в размере полного оклада помимо стандартных отпускных, сообщает Shot.
Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников и мотивацию персонала к сохранению лояльности компании. Как отмечается в пояснительной записке, такая мера позволит работникам полноценно отдыхать без опасений столкнуться с финансовыми трудностями после возвращения из отпуска.
В документе подчеркивается, что предложение призвано усовершенствовать механизмы поощрения добросовестных работников и адаптировать трудовое законодательство к современным социально-экономическим реалиям.
На данный момент инициатива направлена на рассмотрение в соответствующие комитеты Госдумы для дальнейшего обсуждения и проработки механизма реализации.
Ранее сообщалось, что в России работодателей смогут штрафовать на 50 тысяч рублей за незаконное лишение премий.
17:22:07 20-08-2025
хорошая инициатива, я поддерживаю
17:32:38 20-08-2025
Гость (17:22:07 20-08-2025) хорошая инициатива, я поддерживаю... Это не для работяг... Это для... Сами знаете кого..
17:48:17 20-08-2025
Гость (17:22:07 20-08-2025) хорошая инициатива, я поддерживаю... это шутка.
22:45:36 20-08-2025
Гость (17:48:17 20-08-2025) это шутка.... Конечно шутка, мне вот интересно, а депутаты медкомиссию не проходят никакую? Психиатра там например.
17:36:21 20-08-2025
А за чей счет банкет?
17:45:36 20-08-2025
Гостья из прошлого (17:36:21 20-08-2025) А за чей счет банкет? ... Опустят рубль, поднимут цены, увеличат налоги. Всё для населения делают, стараются.
20:41:58 20-08-2025
Гостья из прошлого (17:36:21 20-08-2025) А за чей счет банкет? ... за счёт заведения
18:08:29 20-08-2025
Это только депутатов коснётся. Ну администраций и мэрий ещё всяких.
18:43:40 20-08-2025
а работодателю каково
00:05:03 21-08-2025
Интересно, чтобы стать депутатом, обязательно быть ослом? Или совпадения многочисленные?
00:25:47 21-08-2025
У меня в госструктуре так и есть, и даже больше.
06:46:40 21-08-2025
очередная инициатива для самих депутатов, не имеющая ничего общего с жизой простых людей. рассказать сколько. лет лояльные сотрудники будете работать в одной организации или сами догадаетесь, что максимум четыре? потом либо увольнение, либо юрлицо сменится если таких сотрудников будет много. никто + 1 оклад за лояльность платить не будет.
13:37:02 21-08-2025
Элен без ребят (06:46:40 21-08-2025) очередная инициатива для самих депутатов, не имеющая ничего ... Точно найдутся кто из-за твоего оклада будут своё лицо менять?