В Госдуме предложили выплачивать работникам дополнительный оклад к отпускным

Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников

20 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с законодательной инициативой о введении обязательных премий к отпуску для сотрудников, работающих в одной организации более пяти лет. Согласно предложению, работники должны получать дополнительную выплату в размере полного оклада помимо стандартных отпускных, сообщает Shot.

Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников и мотивацию персонала к сохранению лояльности компании. Как отмечается в пояснительной записке, такая мера позволит работникам полноценно отдыхать без опасений столкнуться с финансовыми трудностями после возвращения из отпуска.

В документе подчеркивается, что предложение призвано усовершенствовать механизмы поощрения добросовестных работников и адаптировать трудовое законодательство к современным социально-экономическим реалиям.

На данный момент инициатива направлена на рассмотрение в соответствующие комитеты Госдумы для дальнейшего обсуждения и проработки механизма реализации.

Ранее сообщалось, что в России работодателей смогут штрафовать на 50 тысяч рублей за незаконное лишение премий.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:22:07 20-08-2025

хорошая инициатива, я поддерживаю

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:38 20-08-2025

Гость (17:22:07 20-08-2025) хорошая инициатива, я поддерживаю... Это не для работяг... Это для... Сами знаете кого..

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:17 20-08-2025

Гость (17:22:07 20-08-2025) хорошая инициатива, я поддерживаю... это шутка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:45:36 20-08-2025

Гость (17:48:17 20-08-2025) это шутка.... Конечно шутка, мне вот интересно, а депутаты медкомиссию не проходят никакую? Психиатра там например.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

17:36:21 20-08-2025

А за чей счет банкет?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:36 20-08-2025

Гостья из прошлого (17:36:21 20-08-2025) А за чей счет банкет? ... Опустят рубль, поднимут цены, увеличат налоги. Всё для населения делают, стараются.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:58 20-08-2025

Гостья из прошлого (17:36:21 20-08-2025) А за чей счет банкет? ... за счёт заведения

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:29 20-08-2025

Это только депутатов коснётся. Ну администраций и мэрий ещё всяких.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:40 20-08-2025

а работодателю каково

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:05:03 21-08-2025

Интересно, чтобы стать депутатом, обязательно быть ослом? Или совпадения многочисленные?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:47 21-08-2025

У меня в госструктуре так и есть, и даже больше.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:46:40 21-08-2025

очередная инициатива для самих депутатов, не имеющая ничего общего с жизой простых людей. рассказать сколько. лет лояльные сотрудники будете работать в одной организации или сами догадаетесь, что максимум четыре? потом либо увольнение, либо юрлицо сменится если таких сотрудников будет много. никто + 1 оклад за лояльность платить не будет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:02 21-08-2025

Элен без ребят (06:46:40 21-08-2025) очередная инициатива для самих депутатов, не имеющая ничего ... Точно найдутся кто из-за твоего оклада будут своё лицо менять?

  5 Нравится
Ответить
