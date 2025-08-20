В Госдуме предложили выплачивать работникам дополнительный оклад к отпускным

Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников

20 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с законодательной инициативой о введении обязательных премий к отпуску для сотрудников, работающих в одной организации более пяти лет. Согласно предложению, работники должны получать дополнительную выплату в размере полного оклада помимо стандартных отпускных, сообщает Shot.

Инициатива направлена на финансовую поддержку долгосрочных сотрудников и мотивацию персонала к сохранению лояльности компании. Как отмечается в пояснительной записке, такая мера позволит работникам полноценно отдыхать без опасений столкнуться с финансовыми трудностями после возвращения из отпуска.

В документе подчеркивается, что предложение призвано усовершенствовать механизмы поощрения добросовестных работников и адаптировать трудовое законодательство к современным социально-экономическим реалиям.

На данный момент инициатива направлена на рассмотрение в соответствующие комитеты Госдумы для дальнейшего обсуждения и проработки механизма реализации.

