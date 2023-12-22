Сибирскому лесному контрабандисту дали девять лет колонии

Он незаконно продал леса на 1,4 млрд рублей

22 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Организатора преступного сообщества, незаконно продавшего лес на сумму более 1,4 млрд рублей, приговорили в девяти годам колонии. Об этом сообщает IrkutskMedia.

С октября 2016 года по июль 2021-го члены сообщества покупали лес, который по фиктивным документам продавали за границу.

Всего им удалось продать более 205 тысяч кубов древесины разных пород.

"В 2023 году мужчина заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство и направили в суд в мае", – сказано в сообщении.

Помимо тюремного срока, организатору сообщества также назначили штраф в размере шести миллионов рублей.