Потепление до +18 градусов, дожди и ветер прогнозируют на Алтае

25 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Первоцветы. Фото: unsplash.com / Go to Rasa Kasparaviciene Rasa Kasparaviciene

Две волны тепла ожидаются в Алтайском крае до конца марта: днем воздух прогреется до +18 градусов. И даже ночью столбики термометров покажут положительные отметки. Такая погода будет способствовать активному снеготаянию. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Ночью 26 марта в предгорьях пройдут осадки в виде дождя. Местами по востоку ожидается снег и мокрый снег, порывы ветра здесь могут достигать 15 м/с. В ночь на вторник температура воздуха составит -1...-6°С, днем +3...+8°С, местами в предгорьях до +13°С.

"С 27 по 29 марта районы Алтайского края окажутся во власти южного циклона, который принесет теплый воздух из районов Средней Азии. В ночь на среду будет от -4 до +2°С, а уже днем температура повысится до +8...+13°С, в предгорьях ожидается до +18. Это будет первая волна тепла", - сообщила синоптик.

В ночь на 28 марта столбики термометров ночью покажут 0...+5°С, днем - от +4 до +9°С. В предгорьях обещают до +14°С, кроме того, ветер тут усилится до 13-15 м/с. Днем 29 и сутки 30 и 31 марта с прохождением западного циклона местами снова пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных района ветер усилится до 15-17 м/с.