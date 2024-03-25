Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае по-настоящему потеплеет
Потепление до +18 градусов, дожди и ветер прогнозируют на Алтае
25 марта 2024, 16:00, ИА Амител
Две волны тепла ожидаются в Алтайском крае до конца марта: днем воздух прогреется до +18 градусов. И даже ночью столбики термометров покажут положительные отметки. Такая погода будет способствовать активному снеготаянию. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
Ночью 26 марта в предгорьях пройдут осадки в виде дождя. Местами по востоку ожидается снег и мокрый снег, порывы ветра здесь могут достигать 15 м/с. В ночь на вторник температура воздуха составит -1...-6°С, днем +3...+8°С, местами в предгорьях до +13°С.
"С 27 по 29 марта районы Алтайского края окажутся во власти южного циклона, который принесет теплый воздух из районов Средней Азии. В ночь на среду будет от -4 до +2°С, а уже днем температура повысится до +8...+13°С, в предгорьях ожидается до +18. Это будет первая волна тепла", - сообщила синоптик.
В ночь на 28 марта столбики термометров ночью покажут 0...+5°С, днем - от +4 до +9°С. В предгорьях обещают до +14°С, кроме того, ветер тут усилится до 13-15 м/с. Днем 29 и сутки 30 и 31 марта с прохождением западного циклона местами снова пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных района ветер усилится до 15-17 м/с.
"Температура воздуха ночью в последние дни месяца будет колебаться от -1 до +4°С. А днем 29 марта в регионе ожидается вторая волна тепла, с которой воздух прогреется до +8...+13, по югу - до +18°С. Затем начнется небольшой спад: днем 30 от +4 до +10°С, 31 марта - от +1 до +6°С", - заключила Людмила Сырых.
17:07:22 25-03-2024
а лето как всегда жарким под +30 ?
23:27:01 25-03-2024
Лето в том году было очень жарким, каждый день за +30-40 давила, а вот зима часто стояла теплая погода