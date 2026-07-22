Улучшения призвали ждать в ближайшие дни

22 июля 2026, 11:35, ИА Амител

Очередь на заправку / Фото: amic.ru

Ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться уже в ближайшие дни, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

«Сегодня это конкретный вклад Государственной Думы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться», — сказал он на пленарном заседании.

Как подчеркнул Володин, топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.

Недавно часть российских НПЗ вернулась к продажам топлива на бирже. В то же время крупные предприятия, способные перерабатывать более 45 миллионов тонн в год, пока не включили биржевые операции в свою деятельность.