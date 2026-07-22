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Ситуация с ценами на топливо начнет меняться "со дня на день", заявили в Госдуме

Улучшения призвали ждать в ближайшие дни

22 июля 2026, 11:35, ИА Амител

Очередь на заправку / Фото: amic.ru
Очередь на заправку / Фото: amic.ru

Ситуация с ценами на топливо и его поставками начнет улучшаться уже в ближайшие дни, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости

«Сегодня это конкретный вклад Государственной Думы в решение вопроса, который людей волнует. Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться», — сказал он на пленарном заседании.

Как подчеркнул Володин, топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.

Недавно часть российских НПЗ вернулась к продажам топлива на бирже. В то же время крупные предприятия, способные перерабатывать более 45 миллионов тонн в год, пока не включили биржевые операции в свою деятельность.

Экономика Россия Топливо
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Комментарии 29

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Гость

11:41:04 22-07-2026

К выборам. Чтобы не забыли за кого голосовать надо.

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Гость

11:43:01 22-07-2026

В Курьинском районе очень непростая ситуация с топливом. Некоторые села находятся на расстоянии 50 км от райцентра.
Как людям попасть в поликлинику или аптеку? Как, если заправка только в Курье ,а с обеда нет бензина?

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Гость

12:08:39 22-07-2026

Гость (11:43:01 22-07-2026) В Курьинском районе очень непростая ситуация с топливом. Нек... По этому поводу вспоминаются отлитые в граните слова Дмитрия Анатольевича: "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья"

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найди отличия

11:43:33 22-07-2026

Ситуация с ценами на топливо начнет меняться со дня на день, заявили в Госдуме
Улучшения призвали ждать в ближайшие дни©
ясно.
ждём роста цен на бензин, и как следствие - на всё остальное.
до выборов дотянуть, а там и грянет гром..

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Гость

11:53:57 22-07-2026

Факт. В Барнауле становится сильно легче.
Сегодня утром пара заправок даже без очередей замечены.
В целом очереди сильно сократились.

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Гость

12:03:41 22-07-2026

Гость (11:53:57 22-07-2026) Факт. В Барнауле становится сильно легче.Сегодня утром п... Поделитесь адресом заправок, поеду заправлюсь.

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Игорь

12:25:58 22-07-2026

Гость (12:03:41 22-07-2026) Поделитесь адресом заправок, поеду заправлюсь.... Малахова х Власихинская (РН и Лук)

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Гость

12:34:30 22-07-2026

Гость (12:03:41 22-07-2026) Поделитесь адресом заправок, поеду заправлюсь.... Есть куча сервисов, кто хочет - найдет и посмотрит. А под лежачий камень бензин сам не зальется.

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Гость

12:39:58 22-07-2026

Гость (12:03:41 22-07-2026) Поделитесь адресом заправок, поеду заправлюсь.... Павловский тракт 1 а - ни одной машины нет, дизель, 92 и 95 в наличии)

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Гость

14:02:17 22-07-2026

Гость (12:39:58 22-07-2026) Павловский тракт 1 а - ни одной машины нет, дизель, 92 и 95 ... А, это Завгар, ну там и было без очередей, но цена наверное не всех устроит :-)

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Гость

14:27:11 22-07-2026

Гость (12:39:58 22-07-2026) Павловский тракт 1 а - ни одной машины нет, дизель, 92 и 95 ... Принципиально езжу мимо. Помню по АКЦИИ они заправляли 20 рублей за литр, видимо обратно акцию развернули в свою сторону))

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гость

20:56:20 22-07-2026

Гость (12:03:41 22-07-2026) Поделитесь адресом заправок, поеду заправлюсь.... У Весны РН утром ехал на работу очередь на Малахова не выходила в 2 ряда машин по 10

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ВВП

12:06:32 22-07-2026

Гость (11:53:57 22-07-2026) Факт. В Барнауле становится сильно легче.Сегодня утром п... Барнаул не весь край.

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Гость

12:35:04 22-07-2026

ВВП (12:06:32 22-07-2026) Барнаул не весь край. ... Но большая часть точно

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Гость

12:33:45 22-07-2026

Гость (11:53:57 22-07-2026) Факт. В Барнауле становится сильно легче.Сегодня утром п... Да, это так, тоже заметил. Лукйоловские заправки вообще без очередей и бенз есть, но подороже немного

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ага.

14:47:40 22-07-2026

Гость (11:53:57 22-07-2026) Факт. В Барнауле становится сильно легче.Сегодня утром п... ,, Энергия"98 по 175 р/л.
,, Эво" 92 по 160/р.

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Гость

09:51:51 23-07-2026

ага. (14:47:40 22-07-2026) ,, Энергия"98 по 175 р/л.,, Эво" 92 по 160/р. ... И ?

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ВВП

12:05:16 22-07-2026

Что вы от них хотите? Что бы признали проблемы. Не будет ни литра, ни где. Всё равно будут говорить, что всё под контролем.

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Гость

12:13:45 22-07-2026

ВВП (12:05:16 22-07-2026) Что вы от них хотите? Что бы признали проблемы. Не будет ни ... давно карта есть https://sberazs.ru/?utm_source=amic.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=amic.ru&utm_referrer=amic.ru

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ВВП

12:40:04 22-07-2026

Гость (12:13:45 22-07-2026) давно карта есть https://sberazs.ru/?utm_source=amic.ru&... Открыл посмотрел прочитал по многим "Нет данных" Езжайте, заправляйтесь)), где ни будь, что ни будь найдёте

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Гость

14:00:49 22-07-2026

ВВП (12:40:04 22-07-2026) Открыл посмотрел прочитал по многим "Нет данных" Езжайте, за... Все там есть, непонятно куда вы там смотрите, это похоже у вас как про книгу и фигу.

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гость

20:59:27 22-07-2026

Гость (14:00:49 22-07-2026) Все там есть, непонятно куда вы там смотрите, это похоже у в... Ну я смотрел, бенз есть, подъехал ленточка поперек ехал 15 мин, а бенз есть по карте))

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Гость

09:53:54 23-07-2026

гость (20:59:27 22-07-2026) Ну я смотрел, бенз есть, подъехал ленточка поперек ехал 15 м... А никто тебе и не должен мониторить непрерывно в реальном времени что и где есть. Там местки ставят такие же водители и в 90% случаев ситуация подтверждается. Но запарвку могут закрыть прямо перед носом, как бывало, тут никакая карта не поможет.

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Гость

13:01:41 22-07-2026

А я читаю между строк: "Граждане, держитесь до выборов, мы о вас заботимся до конца сентября. А потом, кто не спрятался, я не виноват."

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Гость

13:04:13 22-07-2026

Критерии окончания кризиса:
- бензин есть на всех заправках, включая мелкие
- бензин по 60р , включая мелкие АЗС
- нет ограничения 30л
- разрешена заправка в канистры
- очередь к колонке не более 10 машин

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таки да.

14:45:32 22-07-2026

Гость (13:04:13 22-07-2026) Критерии окончания кризиса:- бензин есть на всех заправк... в сказки перестал верить ещё в прошлом веке.

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Гость

10:00:16 23-07-2026

Гость (13:04:13 22-07-2026) Критерии окончания кризиса:- бензин есть на всех заправк... Пока не проходим по ним

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Гость

15:27:09 22-07-2026

Халва халва халва....

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ник

16:51:01 22-07-2026

СКАЗКИ...

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