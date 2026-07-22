В пределах СФО в Республике Алтай ситуация с бензином далеко не самая плохая, подчеркнул губернатор региона

22 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители соседних субъектов потребляют почти половину бензина в Республике Алтай, и не все из них — туристы. При этом в регион сейчас ввозят даже больше горючего, чем до кризиса, но многие закупаются впрок.

Как аграриям помогут заправляться без очередей, зачем Горному соглашение с вертикально интегрированной топливной компанией и почему водитель, заправившийся по лимиту в 30–50 литров, не может дополнительно получить на АЗС десятилитровую канистру бензина, обсуждали на заседании правительства под руководством губернатора Андрея Турчака.

Что нового в топливном вопросе у соседей — разбирался amic.ru.

Запасы впрок

Оказывается, сейчас Республика Алтай ежедневно получает в разы больше горючего, чем до кризиса. Таким заявлением огорошил участников заседания и зрителей прямого эфира Турчак:

«Объемы поставок наращены, но, к сожалению, имеют место факты закупки топлива впрок. Мы фиксируем где-то плюс 20% к аналогичному периоду прошлого года по росту турпотока».

Он напомнил, что в прошлом году регион принял 2,7 млн отдыхающих. В этом году, по прогнозам, годовые показатели могут превысить 3 млн человек.

«Но это какая нагрузка, они едут, едут и едут, и продолжают ехать в надежде и уверенности, что мы их заправим, отправим домой — с детьми, колясками. Пусть едут. Для наших жителей это возможность заработать за туристический сезон и спокойно уйти на зимние каникулы», — рассказал Турчак.

Отметим, что ранее представители туротрасли сообщили amic.ru о пустующих в этом сезоне базах и массовых отменах, переносах броней. Так, директор туроператора "Алтай-Инфо" Елена Халзакова в сравнении с прошлым годом оценила снижение спроса примерно в 30%.

«Приходится постоянно держать руку на пульсе, заправлять автобусы, чтобы выполнять обязательства перед туристами. Бронирования и проживание отменяются. Особенно это ощущается на Телецком направлении. Как "приятное" дополнение — плохо регулируемая стоимость ГСМ. Это, несомненно, повлияет на доходы туристических компаний, как и, конечно же, повышение цен на туруслуги, — сказала она в разговоре с amic.ru. — К сентябрю картина (по турпотоку. — Прим. ред.) будет более понятна по сезону, но оптимизма на этот счет у меня нет».

Нахлебники-туристы?

Из суточного объема топлива, которое продают в регионе, жители тратят чуть больше половины — 57%, остальное приходится на соседние субъекты, и не все из них приезжают в Горный Алтай как путешественники.

Например, пояснил Турчак, из 43% иногородних - 16,5% приходится на Алтайский край. Это происходит "по понятным причинам", подчеркнул он, отмечая, что ситуация в республике далеко не самая худшая на фоне других сибирских территорий.

«В пределах Сибирского федерального округа где-то лучше, где-то хуже. У нас с вами не самая плохая ситуация, достаточно доехать и посмотреть, что в Бийске происходит, в Барнауле, в Новосибирске и так далее», — заявил губернатор Республики Алтай.

Он особо подчеркнул важность правильной расстановки приоритетов: «Понятно, что мы в условиях высокого туристического сезона ограничить потребление топлива туристами не можем… Главное — правильно расставить приоритеты и обеспечить топливом наших жителей, наших аграриев, наши предприятия ЖКХ, "социалку", общественный транспорт, аварийные и экстренные службы».

Лимиты-то ненастоящие!

Неожиданное разъяснение на заседании получил вопрос с заправкой автомобилей по лимитам в 30 литров и дополнительной десятилитровой канистрой.

Напомним, в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Чойском и Турочакском районах действует лимит — не более 30 литров бензина в сутки. Кроме того, правила предусматривают отпуск 10 литров в канистру. В своем канале Турчак подчеркивал: отпуск в канистру возможен строго при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства, так же, как и для авто.

Рассказывая о поступающих от жителей жалобах, пресс-секретарь главы Михаил Максимов озвучил проблему: водители создают заторы на АЗС, потому что для заправки 30 литров в бак и 10 литров в канистру им необходимо "совершить два подхода". Он осведомился, можно ли проработать вопрос для единого чека на эти две операции.

Турчак откровенно удивился:

«Хочу напомнить, что разрешение на отпуск 10 литров в канистру принималось не для автомобилей, а для дедушек, бабушек, триммеров, газонокосилок, для маленьких дизельных генераторов. Я исходил из того, что это плюсоваться в бак не может и не должно. Именно поэтому… ты заправился, например, в зоне Горно-Алтайска или Чемальского района, переехал дальше, в другой район и можешь еще раз залить полтинник в Шебалино, допустим. При чем здесь канистры? Канистры — для техники. Эту практику нужно запрещать».

В то же время ответа на вопрос, как жителям, не имеющим автомобиля, но имеющим триммер или маленький генератор, купить топливо без свидетельства о регистрации, никто так и не дал. АЗС региона в продаже без этого документа продолжают отказывать.

Аграрии важнее покатушек

На заседании решили закрепить за аграриями "зеленый коридор" для заправки с 05:00 до 07:00 часов утра. Если этих двух часов будет не хватать, коридор расширят.

«Может быть, где-то в ущерб представителям туристической отрасли, как бы это сейчас ни звучало. Для нас важно сейчас эту двухмесячную аграрную страду не пропустить: потом ни с чем хозяйства останутся, лягут и все, и зимой будут лежать на боку. А квадроциклы и прочие покатушки будут существовать», — сказал Турчак.

Он уточнил, что в регионе сложился небольшой перекос, и акцентировал: «Аграрии — это первоочередная отрасль после аварийно-спасательных и оперативных служб».

О проблемах с задержкой доставки пенсий в селах сообщил спикер Госсобрания Эжер Ялбаков. "Почта России" объясняет эти проблемы нехваткой горючего. На этот вопрос Турчак отреагировал с иронией:

«Сбои с доставкой почты начались не с началом топливного кризиса, а с тем повальным сокращением, которое "Почта России" провела в своем личном составе. Понятно, что на 0,25–0,5 ставки никто работать почтальоном не пойдет, плюс оптимизация, которую они проводят по закрытию почтовых отделений. Проблема не в топливе, а в организации работы».

Частные АЗС под угрозой?

Некоторые частные АЗС в регионе, рассказал Турчак, пользуясь ажиотажем, взвинчивают цены, местами доходящие до 160–180 рублей за литр. Спекуляции здесь недопустимы, отметил он и вновь призвал экономический блок правительства и УФАС жестко реагировать на каждый случай необоснованного завышения.

«Цены растут и у поставщиков. С учетом того, что у нас нет вертикально интегрированных компаний, все топливо закупают на внешнем рынке, в том числе на бирже. Удержать цены на уровне двух-трехмесячной давности мы не можем, стоимость растет везде по стране», — сказал он.

Турчак подчеркнул: республике необходим опорный партнер — на рынке республики должны быть представлены вертикально интегрированные компании, чтобы топливо из ближайших к региону НПЗ, например из Омска и Ачинска, поступало в РА напрямую.

«Наличие такого количества частных топливных наливаек — не в обиду нашим собственникам АЗС — с одной стороны, это хорошо, это отсутствие монополизации на рынке Республики Алтай и возможность создания рабочих мест. С другой стороны, нам необходимо двигаться к тому, чтобы у нас появился опорный партнер, лучше, чтобы их было два, а еще лучше — три. Чтобы у нас не было такой ситуации, что в 3 из 11 муниципальных образований автозаправки отсохли в один момент, и мы были вынуждены в ручном режиме перенаправлять туда топливовозы», — пояснил глава.

Ситуация в целом улучшается, отметил Турчак и не без позитива резюмировал: