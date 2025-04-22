Скандальному барнаульскому застройщику Клейнатовскому могут ужесточить приговор

Ранее суд приговорил Клейнатовского к исправительным работам и не отправил в колонию

22 апреля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Евгений Клейнатовский / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Прокурор в суде апелляционной инстанции потребовала дать реальный срок барнаульскому застройщику, главе компании "ПР-Холдинг" Евгению Клейнатовскому. А именно обвинение запросило для него три года и шесть месяцев колонии общего режима. Ранее, в январе 2025 года, застройщика уже приговорили к двум годам и десяти дням исправительных работ по двум статьям УК РФ. Новое решение по делу суд вынесет уже в мае.

"Чрезмерная мягкость"

Апелляцию на решение суда подали как сторона защиты, так и сторона обвинения. Адвокат потребовал оправдать подсудимого, а прокуратура – дать ему реальный срок, то есть отправить Клейнатовского в колонию.

Гособвинение не только потребовало для Клейнатовского три с половиной года колонии, но и попросило исключить из приговора принудительные работы, отменить решение в части гражданских исков и заново их рассмотреть, а также отказать в удовлетворении жалоб Клейнатовского. По мнению прокурора, пересмотреть судебное решение необходимо, так как суд первой инстанции совершил несколько ошибок.

"Полагаю, что при указанных обстоятельствах наказание в виде принудительных работ является несправедливым из-за чрезмерной мягкости. Суд первой инстанции принял решение о передаче в гражданском порядке исков потерпевших, чем ограничил конституционные права на их более раннее рассмотрение. Принудительные работы существуют как альтернатива лишению свободы, однако санкция по статье 173.1 ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") не предусматривает принудительных работ, поэтому здесь допущено нарушение. На основании этого поддерживаются жалобы потерпевших", – отметила прокурор.

Она добавила, что в результате преступных действий Клейнатовский нарушил конституционные права граждан, в том числе их право на собственное жилье. С ООО "Газтеплоснаб" были взысканы пени более 1,6 млн рублей, подорваны авторитет и репутация компании, также общество внесли в реестр недобросовестных поставщиков, подчеркнула прокурор.

Клейнатовский на суде / Фото: amic.ru

"Действовал в интересах организации"

В свою очередь, защита Клейнатовского тоже не удовлетворена январским приговором. Она посчитала его "незаконным и необоснованным", а также не согласилась с оценкой доказательств. Адвокат потребовал оправдать подсудимого по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий"), а по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") назначить штраф, так как Клейнатовский ранее не был судим и признал вину в полном объеме. Защитник на процессе подчеркнул, что Клейнатовский не получил от своих действий выгоды и "действовал в интересах организации".

Гособвинитель на это ответила, что судом первой инстанции уже были "тщательно проверены доводы стороны защиты осужденного об отсутствии состава преступления по ч. 1 статьи 201 УК РФ и о законности действий подсудимого". Эти данные сопоставили с собранными судом доказательствами, и суд уже дал "надлежащую оценку" всем словам адвокатов.

Дело будет рассматриваться без исследования доказательств, в суде уже состоялись судебные прения. 5 мая подсудимый произнесет последнее слово. В тот же день может быть вынесен приговор.

Евгений Клейнатовский на суде / Фото: amic.ru

В чем обвинили Клейнатовского?

Приговор Клейнатовскому вынесли в январе 2025 года по двум уголовным статьям. А именно по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору") он получил 220 часов обязательных работ, а по статье 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") – два года лишения свободы, которые суд заменил двумя годами принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Сразу после приговора защита Клейнатовского заявила о том, что будет обжаловать приговор.

Дело по статье 201 ч. 1 УК РФ связано со строительством дома в Белокурихе. По версии следствия, государство заключило контракт с компанией Клейнатовского на покупку квартир для 15 детей-сирот, также осужденный подписал предварительный договор с одной женщиной на приобретение жилья в данном доме. Однако фирма Клейнатовского оговоренные сроки нарушила, цены на рынке выросли, компания расторгла договоры в одностороннем порядке и распродала квартиры по большей цене.

Дело о незаконном образовании юрлица группой лиц по предварительному сговору (статья 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ) связана с назначением Клейнатовским подставного лица (Сергея Иванова) номинальным руководителем "ПР-Холдинга".

При этом ранее источники сообщали, что в отношении Клейнатовского может быть возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которое связано со строительством ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Сообщалось, что, по версии следствия, руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые дольщики заплатили за квартиры. Уголовное дело в отношении Клейнатовского возбудили в марте 2024 года, а 28 декабря 2024 года дом сдали, о чем застройщик рассказал в суде. При этом жители качеством работ возмутились. После этого строители пообещали завершить основные работы на объекте к маю 2025 года.