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Скорые пригородные поезда в Алтайском крае стали перевозить больше пассажиров

Увеличению пассажиропотока способствовал комплекс мер

20 июля 2026, 16:43, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Скорые пригородные поезда Алтайского края в первом полугодии 2026 года перевезли более 530 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 5,5%, сообщили в Министерстве транспорта региона.

По данным ведомства, рост числа пассажиров отмечен на маршрутах скорых пригородных поездов "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" и "Степной экспресс".

В краевом Минтрансе пояснили, что увеличению пассажиропотока способствовал комплекс мер. Среди них — увеличение количества вагонов в составах, гибкая тарифная политика, обновление подвижного состава, удобное расписание движения поездов и предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года пригородными поездами, курсирующими по территории Алтайского края, воспользовались почти четыре миллиона пассажиров.

Алтайский край Статистика
       

Комментарии 3

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Мусик

16:50:02 20-07-2026

грузите пассажиров бочками!

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Гость

21:13:23 20-07-2026

потому что бензина нет, вот все и едут поэкономичнее. Вообще супер с этим бензином, машин мало, дороги свободны, езжу круто удобно

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Гость

15:02:11 21-07-2026

Гость (21:13:23 20-07-2026) потому что бензина нет, вот все и едут поэкономичнее. Вообще... Когда был студентов, тоже было мало машин и дороги свободны

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