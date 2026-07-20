Скорые пригородные поезда в Алтайском крае стали перевозить больше пассажиров
Увеличению пассажиропотока способствовал комплекс мер
20 июля 2026, 16:43, ИА Амител
Скорые пригородные поезда Алтайского края в первом полугодии 2026 года перевезли более 530 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 5,5%, сообщили в Министерстве транспорта региона.
По данным ведомства, рост числа пассажиров отмечен на маршрутах скорых пригородных поездов "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" и "Степной экспресс".
В краевом Минтрансе пояснили, что увеличению пассажиропотока способствовал комплекс мер. Среди них — увеличение количества вагонов в составах, гибкая тарифная политика, обновление подвижного состава, удобное расписание движения поездов и предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года пригородными поездами, курсирующими по территории Алтайского края, воспользовались почти четыре миллиона пассажиров.
16:50:02 20-07-2026
грузите пассажиров бочками!
21:13:23 20-07-2026
потому что бензина нет, вот все и едут поэкономичнее. Вообще супер с этим бензином, машин мало, дороги свободны, езжу круто удобно
15:02:11 21-07-2026
Гость (21:13:23 20-07-2026) потому что бензина нет, вот все и едут поэкономичнее. Вообще... Когда был студентов, тоже было мало машин и дороги свободны