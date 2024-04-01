Следователи начали проверку из-за водителя "Гелика", ударившего пенсионера в Барнауле

Глава СК РФ Бастрыкин следит за процессом

01 апреля 2024, 08:47, ИА Амител

Кадр из видео / Инцидент Барнаул

Следователи в Барнауле начали проверку после сообщений о мужчине, ударившем пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что водитель "Гелика" по тротуару объезжал лужи и на пути у него встал пожилой мужчина. В ходе конфликта водитель "Мерседеса" вышел из салона и вступил в драку с мужчиной.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - сказано в сообщении ведомства.

Центральный аппарат ведомства следит за ходом проверки.