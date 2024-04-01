НОВОСТИПроисшествия

Следователи начали проверку из-за водителя "Гелика", ударившего пенсионера в Барнауле

Глава СК РФ Бастрыкин следит за процессом

01 апреля 2024, 08:47, ИА Амител

Кадр из видео / Инцидент Барнаул
Кадр из видео / Инцидент Барнаул

Следователи в Барнауле начали проверку после сообщений о мужчине, ударившем пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что водитель "Гелика" по тротуару объезжал лужи и на пути у него встал пожилой мужчина. В ходе конфликта водитель "Мерседеса" вышел из салона и вступил в драку с мужчиной.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - сказано в сообщении ведомства.

Центральный аппарат ведомства следит за ходом проверки.

Барнаул Нападения на людей

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

08:54:08 01-04-2024

Каждому городу нужен свой Бастрыкин иначе порядок не навести

  51 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:49 01-04-2024

Гость (08:54:08 01-04-2024) Каждому городу нужен свой Бастрыкин иначе порядок не навести... Так вроде он только следит, а реальная польза от этого какая?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:57:01 01-04-2024

Зря петушка из гелика не искупали в луже, надо было помакать, вытереть им дорогу!

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:32 01-04-2024

некоторых деньги очень портят

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:08 01-04-2024

кухонный "герой" в себя поверил?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:43 01-04-2024

В быдлосхватке победила молодость.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:20:18 01-04-2024

Не здоровая агрессия. Меня тоже за рулём иногда "бесит" ,как некоторые прямо под колёса наровят. И что я бы на всех выходил и дрался. Нет по ходу это водитель просто был "занюхоный" ,короче под чем то.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

10:05:32 01-04-2024

гость (09:20:18 01-04-2024) Не здоровая агрессия. Меня тоже за рулём иногда "бесит" ,как... Шта?
Ты тоже по тротуарам ездишь что ли, а наглые пешеходы тебе под колеса бросаются, негодяи? Тут чудак на букву М внаглую ехал по тротуару, чтобы лужи его машинку не пачкали, а когда, ему сказали, что он не прав, вылез и начал мужика прессовать. Мож этому водиле с утра бойфренд не дал, мож просто убогий.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:51 01-04-2024

В инциденте писали, что пенс ему в итоге навалял. Он ретировался и уехал.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:21 01-04-2024

Я думаю, наиболее пострадавшим в этой истории останется пенсионер.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:28 01-04-2024

Пенсионер выполнял роль полиции, значит было нападение на власть при исполнении.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

10:17:54 01-04-2024

как противно, когда такие существа (я про водителя Гелика) являются жителями твоего любимого города.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:35 01-04-2024

Гелинвагенны это на ступень выше бмв головного мозга.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:12 01-04-2024

Гость (09:32:49 01-04-2024) Так вроде он только следит, а реальная польза от этого какая... а проверить слабо иди повтори подвиг водителя и проверишь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:42:37 01-04-2024

Забрать у него права и Гелик на аукцион-деньги пенсу!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр Бийск

13:50:45 01-04-2024

Мое мнение, страна должна узнать имя этого галинвагенагероя. Кто он, кем и где трудится.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:47 01-04-2024

Александр Бийск (13:50:45 01-04-2024) Мое мнение, страна должна узнать имя этого галинвагенагероя.... Для чего?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

15:27:07 01-04-2024

Мразь- больше никак не назовешь этого наездника на своем гелике!Поднять руку на пожилого человека.....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:40 01-04-2024

Петух из гелика . Надеюсь прилипнет погремуха.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:30:04 01-04-2024

А может так получиться, что паводок смоет этот Говноваген вместе с его содержимым куда-нибудь в Обь? Ведь может. Прогнать тело через шредер для профилактики такого рода инцидентов - кровь курям, фарш свиньям. И вообще шредер узаконить как устройство сдерживания агрессии.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:36 02-04-2024

Быдло

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров