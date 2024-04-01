Следователи начали проверку из-за водителя "Гелика", ударившего пенсионера в Барнауле
Глава СК РФ Бастрыкин следит за процессом
01 апреля 2024, 08:47, ИА Амител
Кадр из видео / Инцидент Барнаул
Следователи в Барнауле начали проверку после сообщений о мужчине, ударившем пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что водитель "Гелика" по тротуару объезжал лужи и на пути у него встал пожилой мужчина. В ходе конфликта водитель "Мерседеса" вышел из салона и вступил в драку с мужчиной.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - сказано в сообщении ведомства.
Центральный аппарат ведомства следит за ходом проверки.
08:54:08 01-04-2024
Каждому городу нужен свой Бастрыкин иначе порядок не навести
09:32:49 01-04-2024
Гость (08:54:08 01-04-2024) Каждому городу нужен свой Бастрыкин иначе порядок не навести... Так вроде он только следит, а реальная польза от этого какая?
08:57:01 01-04-2024
Зря петушка из гелика не искупали в луже, надо было помакать, вытереть им дорогу!
09:01:32 01-04-2024
некоторых деньги очень портят
09:11:08 01-04-2024
кухонный "герой" в себя поверил?
09:11:43 01-04-2024
В быдлосхватке победила молодость.
09:20:18 01-04-2024
Не здоровая агрессия. Меня тоже за рулём иногда "бесит" ,как некоторые прямо под колёса наровят. И что я бы на всех выходил и дрался. Нет по ходу это водитель просто был "занюхоный" ,короче под чем то.
10:05:32 01-04-2024
гость (09:20:18 01-04-2024) Не здоровая агрессия. Меня тоже за рулём иногда "бесит" ,как... Шта?
Ты тоже по тротуарам ездишь что ли, а наглые пешеходы тебе под колеса бросаются, негодяи? Тут чудак на букву М внаглую ехал по тротуару, чтобы лужи его машинку не пачкали, а когда, ему сказали, что он не прав, вылез и начал мужика прессовать. Мож этому водиле с утра бойфренд не дал, мож просто убогий.
09:25:51 01-04-2024
В инциденте писали, что пенс ему в итоге навалял. Он ретировался и уехал.
09:30:21 01-04-2024
Я думаю, наиболее пострадавшим в этой истории останется пенсионер.
10:01:28 01-04-2024
Пенсионер выполнял роль полиции, значит было нападение на власть при исполнении.
10:17:54 01-04-2024
как противно, когда такие существа (я про водителя Гелика) являются жителями твоего любимого города.
10:27:35 01-04-2024
Гелинвагенны это на ступень выше бмв головного мозга.
10:44:12 01-04-2024
Гость (09:32:49 01-04-2024) Так вроде он только следит, а реальная польза от этого какая... а проверить слабо иди повтори подвиг водителя и проверишь
12:42:37 01-04-2024
Забрать у него права и Гелик на аукцион-деньги пенсу!!!
13:50:45 01-04-2024
Мое мнение, страна должна узнать имя этого галинвагенагероя. Кто он, кем и где трудится.
17:32:47 01-04-2024
Александр Бийск (13:50:45 01-04-2024) Мое мнение, страна должна узнать имя этого галинвагенагероя.... Для чего?
15:27:07 01-04-2024
Мразь- больше никак не назовешь этого наездника на своем гелике!Поднять руку на пожилого человека.....
19:47:40 01-04-2024
Петух из гелика . Надеюсь прилипнет погремуха.
23:30:04 01-04-2024
А может так получиться, что паводок смоет этот Говноваген вместе с его содержимым куда-нибудь в Обь? Ведь может. Прогнать тело через шредер для профилактики такого рода инцидентов - кровь курям, фарш свиньям. И вообще шредер узаконить как устройство сдерживания агрессии.
07:22:36 02-04-2024
Быдло