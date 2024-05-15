Следователи возбудили дело из-за трещины на стене трехэтажного дома в Барнауле

Сотрудники ведомства увидели в произошедшем признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных работ

15 мая 2024, 18:32, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за трещины на стене трехэтажного дома на улице Максима Горького, 38а. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи увидели в произошедшем признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее СМИ сообщили о большой трещине в торцевой стене дома. Местные жители предполагали, что причиной мог стать снос объекта, проводимый рядом со зданием одной из строительных компаний.

"По данному сообщению СМИ следственным отделом по Центральному району города Барнаула Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", – заявили в ведомстве.Сейчас следователи проводят необходимую работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. В прокуратуре также заинтересовались ситуацией – прокурор Алтайского края Антон Герман поручил оценить деятельность управляющей организации при содержании общего имущества многоквартирника, а также исполнения жилищного законодательства при ведении строительных работ.