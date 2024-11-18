Прокуратура оспорит приговор посреднику в деле экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Ранее Сергею Щукину суд дал пять лет условно со штрафом 2 млн рублей

18 ноября 2024, 12:35, Антон Дегтярев

Сергей Щукин (слева) / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Прокуратура Алтайского края оспорит решение суда по делу бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который был посредником в даче двух взяток экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву. Гособвинение не согласилось с условным сроком Щукину и попробует добиться для него более сурового наказания. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском краевом суде.

Когда и как пройдет суд?

Апелляционная жалоба на приговор поступила 14 ноября 2024 года. Судебное заседание по ней назначено на 13 декабря 2024 года на 7 часов утра.

Карточка дела также есть и на сайте Алтайского краевого суда. Там сторонами процесса указаны не только прокуроры и адвокат, но и Следком по Октябрьскому району города Томска. Вероятно, это связано со вторым взяткодателем по делу, директором томской компании "Запсиб-Мост" Денисом Илюшиным, который сейчас находится в СИЗО Томска. Взятку от него Шеломенцеву передал тоже Щукин.

При этом эпизода с Илюшиным в обвинении против Щукина не было. Из этого можно сделать вывод, что в суде прокуратура может попытаться включить эпизод со взяткой Илюшина в обвинение и на этом основании ужесточить приговор Щукину. В Алтайском краевом суде присутствие томского Следкома в процессе не прокомментировали.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Какой срок получил Щукин?

2 октября 2024 года Центральный районный суд Барнаула приговорил Сергея Щукина к пяти годам условно и штрафу в размере однократной суммы взятки – 2 млн рублей. Также суд запретил ему занимать госдолжности. При этом прокуратура запрашивала для Щукина наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. Адвокат Щукина просил суд не назначать ему реальный срок, так как экс-чиновник признался в преступлении и активно содействовал следствию. Дело рассматривалось в особом порядке, ведь Щукин заключил со следствием досудебное соглашение.

Самого Сергея Щукина приговор устроил и оспаривать его он не стал.

В чем обвинили Щукина?

По версии следствия, Сергей Щукин в 2020 году выступил посредником в передаче взятки 2 млн рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного Антону Шеломенцеву. Последний за деньги обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему "заполучить" маршруты № 41 и № 78 даже при отсутствии нужного транспорта. Маршруты так бизнесмену и не достались, однако Шеломенцев получил деньги, отмыл 1,2 млн рублей, купив за них автомобиль Subaru Outback. А 800 тысяч Сергей Щукин забрал себе за посредничество. За это его и судили.

Однако в обвинении против Шеломенцева фигурирует и еще один эпизод – уже упомянутая взятка от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что в феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев решили построить склады для инертных материалов. Они попросили Илюшина сделать для них проект в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Его номинальная цена – 350 тысяч рублей. Однако деньги за документацию никто не платил. Илюшин проект сделал, а Шеломенцев и Щукин получили разрешение на строительство.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Кроме того, в феврале 2022 года через Щукина Илюшин передал Шеломенцеву взятку 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов.

Сейчас в судах рассматриваются дела против Шеломенцева и Бесчастного. И там, и там опрашивают свидетелей. Денис Илюшин пока просто находится под арестом, суд против него еще не стартовал.