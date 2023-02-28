СМИ: Мумия алтайской принцессы прокляла Клинтон и помешала ей стать президентом США

По мнению экспертов, политик стала жертвой собственного любопытства

28 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Американский политик Хиллари Клинтон могла провалиться на выборах президента США из-за контакта с мумией алтайской принцессы Укока в 1998-м. Об этом заявили участники телешоу Андрея Малахова "Тайный обряд потомков Чингисхана", пишет "МК".

Эксперты напомнили, что в том же году начались проблемы у её мужа – Билла Клинтона, который тогда был президентом. Его уличили в сексуальных связях со стажёркой и чуть не объявили ему импичмент, что отразилось и на репутации его жены. А в 2016-м она проиграла выборы Дональду Трампу.

"Исследователь шаманизма Олег Бутусов убеждён, что Хиллари стала жертвой собственного любопытства, попытавшись вторгнуться в мир неизведанного. Шаман Ибэ Аха также считает, что у политика не было допуска к подобным контактам", – сказано в публикации.

Ранее сотрудник алтайского музея рассказал о тайнах происхождения алтайской принцессы Укока.