СМИ: Мумия алтайской принцессы прокляла Клинтон и помешала ей стать президентом США
По мнению экспертов, политик стала жертвой собственного любопытства
28 февраля 2023, 08:20, ИА Амител
Американский политик Хиллари Клинтон могла провалиться на выборах президента США из-за контакта с мумией алтайской принцессы Укока в 1998-м. Об этом заявили участники телешоу Андрея Малахова "Тайный обряд потомков Чингисхана", пишет "МК".
Эксперты напомнили, что в том же году начались проблемы у её мужа – Билла Клинтона, который тогда был президентом. Его уличили в сексуальных связях со стажёркой и чуть не объявили ему импичмент, что отразилось и на репутации его жены. А в 2016-м она проиграла выборы Дональду Трампу.
"Исследователь шаманизма Олег Бутусов убеждён, что Хиллари стала жертвой собственного любопытства, попытавшись вторгнуться в мир неизведанного. Шаман Ибэ Аха также считает, что у политика не было допуска к подобным контактам", – сказано в публикации.
Ранее сотрудник алтайского музея рассказал о тайнах происхождения алтайской принцессы Укока.
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