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СМИ: Мумия алтайской принцессы прокляла Клинтон и помешала ей стать президентом США

По мнению экспертов, политик стала жертвой собственного любопытства

28 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Американский политик Хиллари Клинтон могла провалиться на выборах президента США из-за контакта с мумией алтайской принцессы Укока в 1998-м. Об этом заявили участники телешоу Андрея Малахова "Тайный обряд потомков Чингисхана", пишет "МК".

Эксперты напомнили, что в том же году начались проблемы у её мужа – Билла Клинтона, который тогда был президентом. Его уличили в сексуальных связях со стажёркой и чуть не объявили ему импичмент, что отразилось и на репутации его жены. А в 2016-м она проиграла выборы Дональду Трампу.

"Исследователь шаманизма Олег Бутусов убеждён, что Хиллари стала жертвой собственного любопытства, попытавшись вторгнуться в мир неизведанного. Шаман Ибэ Аха также считает, что у политика не было допуска к подобным контактам", – сказано в публикации.

Ранее сотрудник алтайского музея рассказал о тайнах происхождения алтайской принцессы Укока.

Комментарии 8

  • Знай наших.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Какая дичь
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Есть малюсенький такой нюанс - она не принцесса, или принцесса, но не их, ибо даже не принадлежит к их народу. Анализ 2001 года показал, что представители пазырыкской культуры, коей и является "принцесса" по митохондриальным ДНК наиболее близки к современным селькупам и кетам. К алтайцам, теленгитам и кумандинцам, проживающим на территории Алтая никакого отношения не имеет.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Н-да... А потом мы удивляемся, что у нас кругом телегония, магия, лечение плацентой и всякая прочая дичь. Кстати, никакая она не принцесса)))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А сами пиндосы-это "нация" эмигрантов,которые там собрались со всего белого света и не от хорошей жизни.Нация воров,бандитов,хулиганов и проституток.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня последний день зимы.Но...кабы не было продолжения зимы...лёд б на речке не замёрз кабы кабы кабы
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вся надежда на мумию! Больше надеяться не на кого...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Дураки и дороги две беды у наше страны. С дорогами в моём городе стало гораздо лучше, а вот с дураками надо что- то делать, ну хотя- бы не называть их экспертами и не публиковать их бред!
    28 февраля, Гость   Ответить
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