СМИ узнали, что включает в себя проект соглашения США и Ирана

Иран обязуется не производить ядерное оружие и открыть Ормузский пролив

14 июня 2026, 21:32, ИА Амител

Иран, Ормузский пролив / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Проект меморандума о взаимопонимании между Ираном и США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В соглашении будет указано, что Иран сразу откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, а США снимут военно-морскую блокаду. Вашингтон начнет снимать блокаду сразу после подписания меморандума и должен уложиться в 30 дней.

Согласно документу, Штаты обязуются не вводить новых санкций против Тегерана, пока стороны не достигнут окончательного соглашения. США также отменят нефтяные санкции на некоторое время, чтобы Иран смог продать нефть и получить доход.

«США соглашаются разблокировать замороженные активы Ирана на сумму 25 миллиардов долларов, в том числе посредством прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и кредитных линий. Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет согласован с Тегераном в течение 60 дней», — пишет Reuters.

Также Иран обязуется не производить и не приобретать ядерное оружие. До достижения окончательного соглашения Исламская Республика сохранит текущий статус ядерной программы, не занимаясь обогащением урана.

Предполагается, что ядерная программа Ирана и деятельность по обогащению урана будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума.