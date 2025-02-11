Местами ожидается сильный ветер

11 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В большинстве районов Алтайского края 11 февраля ожидается снег, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит 0...-5 градусов. Местами обещают метели. На дорогах гололедица.

Ветер подует юго-западный, 10-15 м/с, однако местами ожидаются порывы до 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Будьте готовы к небольшому снегу, метели. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также юго-западный, 10-15 м/с, а во второй половине дня порывы до 20 м/с.