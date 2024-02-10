Социальные пенсии проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Увеличение выплат затронет 3,4 млн получателей

10 февраля 2024, 09:07, ИА Амител

Пачки купюр / Фото: flickr.com

В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты на своем сайте.

Увеличение выплат затронет 3,4 млн получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. В бюджете на 2024 год на эти цели заложили 37,5 млрд рублей.

Как напомнили в Минтруде, к получателям социальных пенсий относятся жители России, которые по каким-либо причинам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.