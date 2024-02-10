Социальные пенсии проиндексируют на 7,5% с 1 апреля
Увеличение выплат затронет 3,4 млн получателей
10 февраля 2024, 09:07, ИА Амител
Пачки купюр / Фото: flickr.com
В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты на своем сайте.
Увеличение выплат затронет 3,4 млн получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. В бюджете на 2024 год на эти цели заложили 37,5 млрд рублей.
Как напомнили в Минтруде, к получателям социальных пенсий относятся жители России, которые по каким-либо причинам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.
09:32:38 10-02-2024
А при Сталине 1 апреля ещё и цены снижали!!!?
09:49:43 10-02-2024
Про пенсии в России это просто метаморфоза . Понятно ,что возможно сейчас не время жаловаться про мизерную пенсию ,но это неоспоримый факт ,что в целом пенсии совершенно не хватает россиянину на пропитание и на лекарство . До конца не решена проблема по ряду причин . Почему - никто не скажет. Пора проверить и наказать руководство ПФРФ . Зарплаты в нём сотрудникам заоблачные,здания для них лучше всяких поликлиник .Что у них очень тяжёлая работа (шахтёры или космонавты). Отнюдь.
12:35:39 10-02-2024
гость (09:49:43 10-02-2024) Про пенсии в России это просто метаморфоза . Понятно ,что во... Как вы наивны!
13:49:58 10-02-2024
Мои родители в советское время пошли на пенсию по возрасту - в 55 и 60 лет . Пенсии были равны зарплатам и едины для всех- 80- 120 руб. Хватало на жизнь, ,и еще детям и внукам помогали. Сейчас бедные пенсионеры выживают , как могут. Никому нет дела . Пенсии депутатов несоизмеримы с пенсиями простых граждан. Чем они лучше? Пора бы всех уравнять.