Соколы-балобаны отправились в первый полет на Алтае. Видео

Их еще птенцами привезли в Сайлюгемский нацпарк

18 июля 2026, 16:20, ИА Амител

Сокол-балобан на Алтае / Фото: Эркин Тадыров

Соколы-балобаны впервые полетали над землями Алтая в Сайлюгемском национальном парке. Их только недавно привезли в новый дом, еще птенцами.

«Летают, все летают! Возвращаются в хэк только, чтобы поесть. Подкормку выкладываем каждый день. Даже ночуют уже на скалах, а не в домиках», — поделился сотрудник нацпарка Эркин Тадыров.

Малыши из питомников освоились быстро, сейчас они здоровые и сильные. Позже птицы будут учиться охотиться.