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Соколы-балобаны отправились в первый полет на Алтае. Видео

Их еще птенцами привезли в Сайлюгемский нацпарк

18 июля 2026, 16:20, ИА Амител

Сокол-балобан на Алтае / Фото: Эркин Тадыров
Сокол-балобан на Алтае / Фото: Эркин Тадыров

Соколы-балобаны впервые полетали над землями Алтая в Сайлюгемском национальном парке. Их только недавно привезли в новый дом, еще птенцами. 

«Летают, все летают! Возвращаются в хэк только, чтобы поесть. Подкормку выкладываем каждый день. Даже ночуют уже на скалах, а не в домиках», — поделился сотрудник нацпарка Эркин Тадыров.

Малыши из питомников освоились быстро, сейчас они здоровые и сильные. Позже птицы будут учиться охотиться. 

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Республика Алтай животные
       

Комментарии 3

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Гость

17:34:23 18-07-2026

Взвейтесь соколы орлами.

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Гость

17:49:30 18-07-2026

обожаю таких птиц, всегда помогаю деньгами клиникам по спасению именно диких животных. и особенно таких животных, как птицы. Самое ценное сокровище Планеты - био-разнообразие ее

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Мусик

11:52:38 19-07-2026

Гость (17:49:30 18-07-2026) обожаю таких птиц, всегда помогаю деньгами клиникам по спасе... а куры - полезнее.

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