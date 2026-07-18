Соколы-балобаны отправились в первый полет на Алтае. Видео
Их еще птенцами привезли в Сайлюгемский нацпарк
18 июля 2026, 16:20, ИА Амител
Сокол-балобан на Алтае / Фото: Эркин Тадыров
Соколы-балобаны впервые полетали над землями Алтая в Сайлюгемском национальном парке. Их только недавно привезли в новый дом, еще птенцами.
«Летают, все летают! Возвращаются в хэк только, чтобы поесть. Подкормку выкладываем каждый день. Даже ночуют уже на скалах, а не в домиках», — поделился сотрудник нацпарка Эркин Тадыров.
Малыши из питомников освоились быстро, сейчас они здоровые и сильные. Позже птицы будут учиться охотиться.
17:34:23 18-07-2026
Взвейтесь соколы орлами.
17:49:30 18-07-2026
обожаю таких птиц, всегда помогаю деньгами клиникам по спасению именно диких животных. и особенно таких животных, как птицы. Самое ценное сокровище Планеты - био-разнообразие ее
11:52:38 19-07-2026
Гость (17:49:30 18-07-2026) обожаю таких птиц, всегда помогаю деньгами клиникам по спасе... а куры - полезнее.