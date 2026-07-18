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Жительница Алтая повстречала медведя во время похода в Шерегеше

Инцидент произошел на тропе для квадроциклов между горами Асыр и Утуя

18 июля 2026, 07:38, ИА Амител

Жительница Алтая во время прогулки по туристической тропе в Шерегеше неожиданно встретила медведя. Косолапый выбежал на дорогу, но, заметив человека, быстро скрылся в лесу. Видео встречи разместили в паблике "В курсе 22".

Инцидент произошел на тропе для квадроциклов между горами Асыр и Утуя. По словам туристки, сначала она решила, что перед ней медвежонок, однако позже гиды пояснили, что это был уже взрослый зверь.

«Я думала, что это подросток, но местные гиды сказали, что это взрослый медведь. Очень миленький, упитанный», — рассказала автор ролика.

Девушка призналась, что больше всего переживала из-за возможности встречи с медведицей, поскольку рядом мог находиться детеныш. Однако опасения не подтвердились: зверь убежал, а спустя примерно пять минут путешественница встретила на маршруте другие туристические группы.

Несмотря на неожиданную встречу с диким животным, прогулка завершилась благополучно, а на память о ней у туристки осталось видео с медведем.

Медведь Степан / Фото: стоп-кадр с видео

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Алтайский край Спорт дикие животные
       

Комментарии 5

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Гость

10:05:42 18-07-2026

О чем беседовали?

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гость

16:48:11 18-07-2026

Гость (10:05:42 18-07-2026) О чем беседовали?... О чем с медведями говорить, им даже отсутствие бенза все равно, ягода сказал отходит, грибов не будет сухо, еще раз встречу сожру, вот и весь разговор.)))

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Гость

18:04:33 18-07-2026

как тропа может быть туристической?! если там дикие потенциально опасные звери ходят?!

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Гость

22:12:51 18-07-2026

Прочитал сначала как "... если там дикие потенциально опасные туристы ходят".

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гость

10:08:27 19-07-2026

Гость (22:12:51 18-07-2026) Прочитал сначала как "... если там дикие потенциально опасны... И они то же там похаживают))

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