Водоканал приступил к благоустройству после зимних земляных работ

По плану оно продлится до конца июня

18 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Ремонт на Ядринцева / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Подрядчики барнаульского водоканала приступили к асфальтированию участков, где зимой и осенью аварийные бригады проводили ремонтные работы. Согласно плану, благоустройство дорог должны завершить до 31 мая, а остальных территорий – до конца июня текущего года.

"Вчера подрядчики заасфальтировали переулок Ядринцева. До конца дня отремонтировали участки в районе домов № 138, 141 и на пересечении с улицей Димитрова", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Асфальт планируют уложить на наиболее заметных участках с перекопами до конца текущей недели, это:

Малахова, 62;

Антона Петрова, 219;

пересечение улиц Юрина и Попова;

Димитрова, 66;

Комсомольский, 99, и некоторые другие.

Дмитрий Власов также добавил, что в первую очередь работы проводят в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей. И призвал не волноваться, если где-то проводили ремонт, а благоустройство еще не восстановили. У ресурсоснабжающей организации зафиксированы все адреса, компания обязательно везде наведет порядок.