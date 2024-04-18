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Водоканал приступил к благоустройству после зимних земляных работ

По плану оно продлится до конца июня

18 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Ремонт на Ядринцева / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Ремонт на Ядринцева / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Подрядчики барнаульского водоканала приступили к асфальтированию участков, где зимой и осенью аварийные бригады проводили ремонтные работы. Согласно плану, благоустройство дорог должны завершить до 31 мая, а остальных территорий – до конца июня текущего года.

"Вчера подрядчики заасфальтировали переулок Ядринцева. До конца дня отремонтировали участки в районе домов № 138, 141 и на пересечении с улицей Димитрова", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Асфальт планируют уложить на наиболее заметных участках с перекопами до конца текущей недели, это:

  • Малахова, 62;
  • Антона Петрова, 219;
  • пересечение улиц Юрина и Попова;
  • Димитрова, 66;
  • Комсомольский, 99, и некоторые другие.

Дмитрий Власов также добавил, что в первую очередь работы проводят в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей. И призвал не волноваться, если где-то проводили ремонт, а благоустройство еще не восстановили. У ресурсоснабжающей организации зафиксированы все адреса, компания обязательно везде наведет порядок.

Комментарии 3

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Гость

12:11:57 18-04-2024

Конечно наведут, не пройдет и года. На Южном во дворе возле диспетчерской скорой помощи раскопки ведут ежеквартально. Золото Колчака ищут. И всю эту коммунальную грязь люди месяцами должны месить? Дайте ссылки на нормативные документы, где эти безобразия прописаны.

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Бельмесево

12:49:58 18-04-2024

А на Аванесова когда будут делать? Весь город вечером там из-за этих раскопок практически не закопанных стоит.
И хоть и не к Водоканалу, а к СГК вопрос - Комсомольский/Партизанская хотя бы подровняйте этот ужас на одном из главных проспектах города плиз.

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Гость

15:52:33 18-04-2024

Они сразу и не приводят в порядок, т.к. через месяц-другой опять копать. А говорят, что просядет грунт. Вот и ждут по полгода. А людям как быть? Вредители, да и только.

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