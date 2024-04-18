Водоканал приступил к благоустройству после зимних земляных работ
По плану оно продлится до конца июня
18 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Подрядчики барнаульского водоканала приступили к асфальтированию участков, где зимой и осенью аварийные бригады проводили ремонтные работы. Согласно плану, благоустройство дорог должны завершить до 31 мая, а остальных территорий – до конца июня текущего года.
"Вчера подрядчики заасфальтировали переулок Ядринцева. До конца дня отремонтировали участки в районе домов № 138, 141 и на пересечении с улицей Димитрова", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Асфальт планируют уложить на наиболее заметных участках с перекопами до конца текущей недели, это:
- Малахова, 62;
- Антона Петрова, 219;
- пересечение улиц Юрина и Попова;
- Димитрова, 66;
- Комсомольский, 99, и некоторые другие.
Дмитрий Власов также добавил, что в первую очередь работы проводят в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей. И призвал не волноваться, если где-то проводили ремонт, а благоустройство еще не восстановили. У ресурсоснабжающей организации зафиксированы все адреса, компания обязательно везде наведет порядок.
12:11:57 18-04-2024
Конечно наведут, не пройдет и года. На Южном во дворе возле диспетчерской скорой помощи раскопки ведут ежеквартально. Золото Колчака ищут. И всю эту коммунальную грязь люди месяцами должны месить? Дайте ссылки на нормативные документы, где эти безобразия прописаны.
12:49:58 18-04-2024
А на Аванесова когда будут делать? Весь город вечером там из-за этих раскопок практически не закопанных стоит.
И хоть и не к Водоканалу, а к СГК вопрос - Комсомольский/Партизанская хотя бы подровняйте этот ужас на одном из главных проспектах города плиз.
15:52:33 18-04-2024
Они сразу и не приводят в порядок, т.к. через месяц-другой опять копать. А говорят, что просядет грунт. Вот и ждут по полгода. А людям как быть? Вредители, да и только.