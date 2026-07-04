Спасатели и полиция провели рейд за Новым мостом, двух подростков увезли в отдел

Во время рейда с отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы

04 июля 2026, 22:31, ИА Амител

Рейд за Новым мостом / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

Сотрудники МЧС провели рейды по берегам водоемов Алтайского края и выявили детей, купавшихся без присмотра взрослых. Особое внимание спасатели уделили местам, где купание запрещено.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 4 июля инспекторы обследовали наиболее популярные места отдыха у воды в микрорайоне Затон в Барнауле — Бобровскую протоку и район Понтонного моста.

Во время рейда с отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы, раздали памятки, напомнили об опасности купания в необорудованных местах и установили таблички "Купаться запрещено".

Особую обеспокоенность у спасателей вызвало нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых. Во время проверки сотрудники обнаружили двух детей, которые купались самостоятельно.

В сопровождении сотрудника полиции несовершеннолетних доставили в отдел, где они ожидали приезда родителей.

В МЧС напомнили, что безопасным местом для отдыха считается только оборудованный пляж. Жителей региона призвали не купаться в запрещенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не подплывать к судам, не нырять в незнакомых местах и не оставлять детей у воды без присмотра.