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Спасатели и полиция провели рейд за Новым мостом, двух подростков увезли в отдел

Во время рейда с отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы

04 июля 2026, 22:31, ИА Амител

Рейд за Новым мостом / Фото: ГУ МЧС Алтайского края
Рейд за Новым мостом / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

Сотрудники МЧС провели рейды по берегам водоемов Алтайского края и выявили детей, купавшихся без присмотра взрослых. Особое внимание спасатели уделили местам, где купание запрещено.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 4 июля инспекторы обследовали наиболее популярные места отдыха у воды в микрорайоне Затон в Барнауле — Бобровскую протоку и район Понтонного моста.

Во время рейда с отдыхающими и рыбаками провели профилактические беседы, раздали памятки, напомнили об опасности купания в необорудованных местах и установили таблички "Купаться запрещено".

Особую обеспокоенность у спасателей вызвало нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых. Во время проверки сотрудники обнаружили двух детей, которые купались самостоятельно.

В сопровождении сотрудника полиции несовершеннолетних доставили в отдел, где они ожидали приезда родителей.

В МЧС напомнили, что безопасным местом для отдыха считается только оборудованный пляж. Жителей региона призвали не купаться в запрещенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не подплывать к судам, не нырять в незнакомых местах и не оставлять детей у воды без присмотра.

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул дети пляж вода полиция МЧС
       

Комментарии 7

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Пузырек

08:32:10 05-07-2026

Я с 7 лет каждый год отдыхал у бабушек с дедушками из "родовой" деревни. Они меня видели 3 раза в день: завтрак, обед, ужин. Остальное время я или купался или ездил на велосипеде. 80-е года. Про оборудованные пляжи вообще вопрос не стоял. Но как-то жили. За все годы (лет 8) только один взрослый по пьяни утонул. Мне даже интересно, как бы было, если бабушки, подняв подол, бегали за мной. Вопрос вообще не стоял так. Учите плавать и не тупить (вести себя в соответствии с ситуацией), и все хорошо будет.

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Пузырек

08:40:40 05-07-2026

И сам был свидетелем, как года 2-3 назад на оборудованном пляже со спасателями (остров помазкин) утонул мальчишка лет 14-15-ти. Так что эти телодвижения куда-то в пустоту. Видимость активности.

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Гость

10:05:13 05-07-2026

Пузанов мамка до 18 лет за ручку купаться водила? Дурацкие законы!

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Гость

12:47:09 05-07-2026

А если несовершеннолетние не купаются, а только загорают? Так можно?

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гость

14:02:23 05-07-2026

На фото где дети? А ничего, что даже в крытых бассейнах и аквапарках тонут, почему там рейдов нет? Там и спасатели, и родители, а беда случается.

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Гость

08:57:27 06-07-2026

кому суждено быть повешенным,тот не утонет.

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Гость

09:27:12 06-07-2026

Заколебали пустыми телодвижениями! Лучше бы навели порядок с электросамокатами. Видно, кто-то их лоббирует.

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