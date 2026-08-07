Спасатели ищут мужчину, пропавшего после падения из лодки на Катуни

К поисковой операции подключились спасатели, правоохранители и добровольцы

07 августа 2026, 12:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС по Республике Алтай

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай спасатели продолжают обследовать реку Катунь в надежде найти 38-летнего мужчину, который выпал из лодки и пропал. Обнаружить его пока не удалось, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествие случилось 5 августа примерно в 30 километрах выше по течению от села Мараловодка. Информация поступила оператору единой дежурно-диспетчерской службы.

По имеющимся данным, во время движения на лодке по реке мужчина оказался за бортом. После падения в воду он практически сразу скрылся из виду.

«К поисковой операции подключились спасатели, правоохранители и добровольцы. Участники поисков обследуют русло Катуни, а также прилегающую к реке береговую территорию», — отметили в ведомстве.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются.