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Внедорожник перевернулся и почти полностью ушел под воду при переправе через реку на Алтае

Автомобиль пытался преодолеть реку вброд

04 августа 2026, 11:12, ИА Амител

Внедорожник под водой / Скриншот из видео Go_Barnaul
Внедорожник под водой / Скриншот из видео Go_Barnaul

В Республике Алтай внедорожник оказался под водой при попытке пересечь реку Талтуру. Кадры с места происшествия появились в паблике Go Barnaul. Официальной информации об обстоятельствах случившегося и возможных пострадавших на момент публикации не поступало.

Судя по опубликованному видео, автомобиль пытался преодолеть реку вброд, однако переправа завершилась неудачей. Внедорожник оказался на боку и более чем наполовину скрылся под водой.

Авторы публикации выразили надежду, что в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с тем сведений о состоянии находившихся в автомобиле людей пока нет.

Официальные комментарии экстренных служб и правоохранительных органов по поводу случившегося на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства инцидента уточняются.

Туризм Авто вода Республика Алтай реки
       

Комментарии 2

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Леший

11:49:29 04-08-2026

А может все-таки Талдура?

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Гость

15:28:53 04-08-2026

Мозгов как у курицы. Чучундра, блин, на джипе.

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