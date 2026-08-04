Внедорожник перевернулся и почти полностью ушел под воду при переправе через реку на Алтае
Автомобиль пытался преодолеть реку вброд
04 августа 2026, 11:12, ИА Амител
В Республике Алтай внедорожник оказался под водой при попытке пересечь реку Талтуру. Кадры с места происшествия появились в паблике Go Barnaul. Официальной информации об обстоятельствах случившегося и возможных пострадавших на момент публикации не поступало.
Судя по опубликованному видео, автомобиль пытался преодолеть реку вброд, однако переправа завершилась неудачей. Внедорожник оказался на боку и более чем наполовину скрылся под водой.
Авторы публикации выразили надежду, что в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с тем сведений о состоянии находившихся в автомобиле людей пока нет.
Официальные комментарии экстренных служб и правоохранительных органов по поводу случившегося на момент публикации отсутствуют. Обстоятельства инцидента уточняются.
11:49:29 04-08-2026
А может все-таки Талдура?
15:28:53 04-08-2026
Мозгов как у курицы. Чучундра, блин, на джипе.