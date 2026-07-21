Спасатели также напомнили, по каким признакам можно распознать тонущего человека

21 июля 2026, 10:17, ИА Амител

Пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На спасение человека, ушедшего под воду во время купания, остается не более шести минут. Если рядом нет спасателей, действовать необходимо максимально быстро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".

По словам специалистов, человеку достаточно около одной минуты, чтобы захлебнуться и уйти под воду. При этом шансы вернуть пострадавшего к жизни сохраняются, если он находился под водой не более шести минут.

Спасатели также напомнили, по каким признакам можно распознать тонущего человека. Среди них — широко раскрытые глаза с отсутствующим взглядом, периодически исчезающая под водой или запрокинутая назад голова, открытый рот в попытке вдохнуть воздух и раскинутые в стороны руки.

Если человек уже ушел под воду, специалисты рекомендуют нырнуть для его поиска. По их словам, обнаружив пострадавшего, следует ухватить его за руки или волосы, оттолкнуться от дна и поднять на поверхность.

Во время транспортировки к берегу важно следить, чтобы лицо пострадавшего оставалось над водой, подчеркнули в ведомстве.