Депутат ГД с Алтая потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в крае

Даниил Бессарабов направил соответствующий запрос министру природных ресурсов и экологии РФ

07 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову запрос об установлении моратория на выдачу лицензий золотодобычи в Алтайском крае. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

"Последние годы в Алтайском крае остро стоит проблема последствий добычи рассыпного золота", – отметил он.

По мнению депутата, "варварское освоение" алтайских недр наносит непоправимый вред флоре и фауне уникальной природы региона.

Даниил Бессарабов напомнил, что в ноябре прошлого года в Солонешенском районе прошел сход граждан, в результате которого подписали петицию против добычи рассыпного золота в районе. По его словам, ущерб природе от работ золотодобывающих предприятий значительно превышает их вклад в экономику края.

"Сложно оставаться в стороне, когда есть такая проблема. Душа болит за родной край. Направил депутатский запрос министру природных ресурсов и экологии РФ Козлову А.А. Считаю, что сейчас необходимо установить мораторий на выдачу лицензий золотодобычи в Алтайском крае, а также усилить надзор за деятельностью тех, кто занимается добычей золота сейчас", – рассказал депутат.

В настоящее время действующие лицензии выданы на территории Алтайского, Чарышского, Заринского, Солонешенского районов Алтайского края, указал Даниил Бессарабов.

15 декабря 2024 года жители Алтайского края вышли на акцию протеста против работы золотодобытчиков на территории Солонешенского района. Тогда участники митинга записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.

История противостояния жителей села Солонешного и золотодобывающей артели "Солнечная" началась осенью 2024 года, когда недалеко от села стартовали работы по добыче драгоценного металла. Сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.