Золотодобычу в Солонешенском районе Алтая могут запретить из-за краснокнижных растений
Охраняемые государством виды взошли после схода снега
17 апреля 2025, 13:35, ИА Амител
Золотодобычу в Солонешенском районе Алтайского края могут запретить из-за краснокнижных растений. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, соответствующий иск направлен в суд.
После схода снега на участке, где проходят работы, взошли краснокнижные растения. Они находятся под особой охраной государства.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи. Надзорные мероприятия в сфере исполнения экологического законодательства и недропользования продолжаются", – рассказали в ведомстве.
Напомним, что осенью 2024 года жители села Солонешного выступили против золотодобывающей артели "Солнечная". С началом ее работы сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.
15 декабря 2024 года жители Алтайского края вышли на акцию протеста против работы золотодобытчиков на территории Солонешенского района. Тогда участники митинга записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.
13:40:14 17-04-2025
записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее --- И как, вмешался?
13:49:27 17-04-2025
рудник "Веселый" с запасами на 200 лет вперед чем не устраивает?! вот там и ройтесь, губители планеты
13:54:58 17-04-2025
Врятли запретят. Слабоваты.
23:46:21 17-04-2025
Краснокнижные растения и животные, были и есть в реестре Красной Книги России и Алтайского края находящиеся в Солонешенском районе! Не видеть их в нормативном акте, это не красит прокуратуру. Как и то что добычу ведут в водоохранной зоне русел рек Солонешная, в лицензии ещё Ануй и Щепета, в которых ещё и нерестелище тайменя, обитает речная чашечка и выдра, а добыча россыпного золота в лицензии на лесных участках.