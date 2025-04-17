Золотодобычу в Солонешенском районе Алтая могут запретить из-за краснокнижных растений

Охраняемые государством виды взошли после схода снега

17 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Краснокнижные растения в Солонешенском районе / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Золотодобычу в Солонешенском районе Алтайского края могут запретить из-за краснокнижных растений. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, соответствующий иск направлен в суд.

После схода снега на участке, где проходят работы, взошли краснокнижные растения. Они находятся под особой охраной государства.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи. Надзорные мероприятия в сфере исполнения экологического законодательства и недропользования продолжаются", – рассказали в ведомстве.

Напомним, что осенью 2024 года жители села Солонешного выступили против золотодобывающей артели "Солнечная". С началом ее работы сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.

15 декабря 2024 года жители Алтайского края вышли на акцию протеста против работы золотодобытчиков на территории Солонешенского района. Тогда участники митинга записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.