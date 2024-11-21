Жители Солонешного обратились к губернатору Томенко, чтобы остановить золотодобычу

Глава региона пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ по золотодобыче

21 ноября 2024, 18:59, ИА Амител

Прямая линия с губернатором / Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Остановить добычу россыпного золота в Солонешенском районе местные жители попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко во время прямой линии. В своем видеообращении к главе региона люди подчеркнули, что старатели оставляют после себя многомиллионный ущерб и озера с гниющей водой. Такие виды могут поставить крест на туристическом потенциале региона.

Томенко в своем ответе отметил, что действенной системы контроля за ходом работ по золотодобыче, а также последующей рекультивации в России нет. Поэтому и возникают такого рода конфликты и проблемы. При этом он подчеркнул, что все разрешительные документы на осуществление деятельности у компаний есть на руках и сейчас препятствовать их деятельности невозможно. Он отметил, что важно общими усилиями организовать контроль и не допустить нарушений.

"Если в ходе работы вода из реки ушла, стала мутной, непригодной для использования, и при этом есть нарушения, мы обязаны объединить силы с органами надзора и потребовать наведения порядка. Если порядок не наводится и демонстративно попирается, следует ставить вопрос об отзыве лицензии", – сказал губернатор.

Томенко пообещал, что проверяться будет каждый сигнал, а соблюдение правил ведения работ по золотодобыче край возьмет на контроль.