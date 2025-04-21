Суд остановил золотодобычу в Солонешенском районе Алтая после обращения прокуратуры

На время рассмотрения основного иска компаниям нельзя проводить геологоразведку и добычу полезных ископаемых

21 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановке золотодобычи в Солонешенском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Напомним, осенью 2024 года жители села Солонешного выступили против золотодобывающей артели "Солнечная". С началом ее работы сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района. Они неоднократно выходили на акции протеста против золотодобытчиков.

Накануне по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор направил в суд иск о прекращении золотодобычи в округе из-за произрастания там краснокнижных растений. Также было заявлено ходатайство об обеспечении исковых требований – запрете геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в том числе и россыпного золота.

"Определением суда ходатайство удовлетворено в полном объеме. Деятельность юридических лиц запрещена до рассмотрения основных исковых требований. Исполнительные листы предъявлены для принудительного исполнения", – заявили в прокуратуре.

Теперь на рассмотрении суда находится основной иск. Ведомство продолжает надзорные мероприятия в сфере исполнения экологического законодательства и недропользования.