Суд остановил золотодобычу в Солонешенском районе Алтая после обращения прокуратуры
На время рассмотрения основного иска компаниям нельзя проводить геологоразведку и добычу полезных ископаемых
21 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановке золотодобычи в Солонешенском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Напомним, осенью 2024 года жители села Солонешного выступили против золотодобывающей артели "Солнечная". С началом ее работы сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района. Они неоднократно выходили на акции протеста против золотодобытчиков.
Накануне по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор направил в суд иск о прекращении золотодобычи в округе из-за произрастания там краснокнижных растений. Также было заявлено ходатайство об обеспечении исковых требований – запрете геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в том числе и россыпного золота.
"Определением суда ходатайство удовлетворено в полном объеме. Деятельность юридических лиц запрещена до рассмотрения основных исковых требований. Исполнительные листы предъявлены для принудительного исполнения", – заявили в прокуратуре.
Теперь на рассмотрении суда находится основной иск. Ведомство продолжает надзорные мероприятия в сфере исполнения экологического законодательства и недропользования.
14:00:58 21-04-2025
Надеюсь, что прекратят и не возобновят больше. Тоже петицию подписывал против этого беспредела.