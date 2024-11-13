Специалисты СГК закончили ремонтные работы после аварии в Барнауле

Систему уже заполняют теплоносителем

13 ноября 2024, 23:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Специалисты СГК завершили сварочные работы на месте аварии на проспекте Комсомольском в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале.

"Система находится на заполнении теплоносителем с последующей постановкой на циркуляцию", – заявили в СГК.

Отмечается, что закончить сварку успели к ранее назначенному времени – 22:00.

Напомним, что из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад. Ремонтные работы продолжались весь день.