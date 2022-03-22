Барнаульский биатлонист стал серебряным призёром первенства России

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет прошло 16 марта в городе Чайковском (Пермский край). На старт вышло 102 спортсмена из 35 регионов России, в том числе — Алтайского края. Воспитанник Барнаульской федерации биатлона Павел Волков тоже принял участие в соревнованиях, стал серебряным призёром и выполнил норматив мастера спорта России.

Активное участие на начальном этапе спортивной карьеры Павла Волкова принимали тренеры Барнаульской федерации биатлона. Этому значительно поспособствовал председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев: именно с его помощью в организации появились первые малокалиберные винтовки, расходный материал, спортивный инвентарь. Всё это дало возможность спортсменам, в том числе Волкову, качественно тренироваться.

Кроме того, призёр соревнований входит в состав почётных стипендиатов именных стипендий, учрежденных Сергеем Локтевым, а ветеран биатлона Станислав Лужанский подарил Павлу стрелковое оборудование.

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность за подготовку спортсмена высокого класса Федерации биатлона Алтайского края, тренерам Алтайского училища олимпийского резерва, родителям Павла — Сергею и Светлане Волковым, а также партнёрам федерации: «Газпром газораспределение Барнаул» и ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».