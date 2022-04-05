Известный российский экс-фигурист и действующий тренер Евгений Плющенко анонсировал проведение ледового шоу в ДНР. Его слова передаёт «Спорт-Экспресс».

Плющенко отметил, что он находится в постоянном контакте с Минспортом России.

«Разрабатывается проект? Конечно. Мы прорабатываем как туда двигаться, в каких числах. Мы работаем», — сказал Плющенко.

Экс-фигурист добавил, что пока он не может говорить о сроках проведения мероприятия.

О желании организовать ледовое шоу в ДНР Евгений Плющенко рассказал ещё 18 марта. Глава Минспорта России Олег Матыцин отметил, что министерство готово помочь реализовать эту инициативу.