Евгений Плющенко анонсировал проведение ледового шоу в ДНР
Именитый российский экс-фигурист работает совместно с Минспортом России, чтобы организовать мероприятие в республике
5 апреля 2022, 13:24, Илья Звягинцев
Известный российский экс-фигурист и действующий тренер Евгений Плющенко анонсировал проведение ледового шоу в ДНР. Его слова передаёт «Спорт-Экспресс».
Плющенко отметил, что он находится в постоянном контакте с Минспортом России.
«Разрабатывается проект? Конечно. Мы прорабатываем как туда двигаться, в каких числах. Мы работаем», — сказал Плющенко.
Экс-фигурист добавил, что пока он не может говорить о сроках проведения мероприятия.
О желании организовать ледовое шоу в ДНР Евгений Плющенко рассказал ещё 18 марта. Глава Минспорта России Олег Матыцин отметил, что министерство готово помочь реализовать эту инициативу.
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