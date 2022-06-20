На Алтае заработала самая современная в России канатная дорога с подогревом кресел

В Горном Алтае открылся новый горнолыжный подъёмник. Канатные дороги такого типа австрийская фирма разрабатывала для Олимпийских игр

20 июня 2022, 16:02

20 июня на курорте «Манжерок» ввели в эксплуатацию километровый канатный подъёмник кресельного типа. Это первая подобная подвесная дорога нового поколения в нашей стране, передаёт ТАСС.

Дорога системы D-Line способна перевозить до 2775 человек в час. В шестиместном подъёмнике с защитными колпаками и системой стабилизации используются кресла с подогревом. Как уверяют сотрудники курорта, подвижной состав не раскачивается даже при сильном ветре, в нём встроены системы поглощения шума и вибрации.

С помощью новой канатной дороги на «Манжероке» собираются в будущем увеличить трассы катания с 22 (как сейчас) до 32 км. До этого на курорте работали три канатные дороги.

Хватит валяться! Вставай на лыжи! А где, кстати, на них покататься в Барнауле?

Хватит валяться! Вставай на лыжи! А где, кстати, на них покататься в Барнауле?

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