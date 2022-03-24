Украинскую фигуристку исключили из сборной за лайк под постом Евгения Плющенко

Украинскую фигуристку Анастасию Шаботову исключили из состава сборной Украины по фигурному катанию по приказу Министерства молодёжи и спорта. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Украины.

16-летняя спортсменка поставила лайк под постом именитого российского фигуриста Евгения Плющенко, который поддержал проведение «специальной военной операции» на территории Украины.

Анастасия Шаботова ранее выступала под российским флагом. В 2019 году она заявила, что в команде Этери Тутберидзе спортсменкам дают допинг, а в ответ услышала, что она просто перепутала витамины.

После допингового скандала Шаботова сменила спортивное гражданство.