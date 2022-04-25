Власти Новокузнецка разорвали контракт с фирмой из Барнаула из-за плохого ремонта ледовой арены

Администрация Новокузнецка расторгла контракт на выполнение второго этапа реконструкции хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов» с подрядчиком — ООО «Арена», которое принадлежит барнаульскому предпринимателю Михаилу Дроздову. Именно эта фирма построила в Алтайском крае «Гимаев-Арену» в Рубцовске, «Карандин-Арену» в Барнауле, а также занималась реконструкцией Дворца спорта и зрелищ. Датой прекращения действия договора считается 5 апреля 2022 года, пишет издание NGS42.RU.

Почему мэрия Новокузнецка недовольна работой ООО «Арена»?

Контракт разорван по инициативе муниципалитета. Причина в том, что подрядчик не выполнил работы в срок. Также барнаульская компания допустила множество нарушений. В приказе о расторжении контракта говорится, что стоимость работ по второму этапу реконструкции стадиона составляла 606,3 миллиона рублей. По оценке властей Новокузнецка, подрядчик выполнил их только на 76,1 миллиона (12,6%), при этом ему успели заплатить 196,1 миллиона. Причём большую часть в виде аванса. Исходя из этого, мэрия потребовала от ООО «Арена» вернуть 120 миллионов рублей. Вдобавок муниципалитет выставил подрядной организации 17,7 миллиона штрафов и пеней.

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Какое наказание грозит барнаульской компании?

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» 21 апреля подтвердил разрыв контракта с барнаульской фирмой. По словам чиновника, городская администрация направила обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой признать ООО «Арена» недобросовестным подрядчиком. Такой статус не позволил бы компании Михаила Дроздова претендовать на участие в тендере на выполнение работ в рамках третьего этапа реконструкции стадиона. По информации мэра, барнаульская компания намерена заявиться на этот аукцион.

Что известно о реконструкции стадиона «Арена кузнецких металлургов»?

На этой ледовой арене играет команда новокузнецкий «Металлург», выступающая в сезоне ВХЛ-А. Реконструкция спортивного объекта началась в 2020 году и должна была пройти в три этапа. Первый, по официальным данным, длился с апреля по октябрь 2020 года. Второй начался в марте 2021-го и должен был завершиться не позднее декабря того же года, однако эти сроки были сорваны. Работы по первому и второму этапам выполняла барнаульская компания «Арена». Власти Новокузнецка рассчитывают, что все работы на спортивном объекте завершатся осенью этого года.

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Чем известна компания «Арена»?

Фирма создана в 2015 году. Учредителем и гендиректором общества является Михаил Дроздов. ООО «Арена» строила спортивные объекты в Алтайском крае, Бурятии, Пензенской области. По итогам 2020 года выручка «Арены» составила 438,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона. Именно эта фирма строила ледовые арены в Рубцовске и Барнауле, а также занималась реконструкцией Дворца спорта и зрелищ.