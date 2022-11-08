Волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли в Новосибирской области
В первой игре барнаульские спортсменки уступили иркутскому «Локомотиву-Ангаре» со счётом 0:3
8 ноября 2022, 17:19
Волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли в Новосибирской области. Второй тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России стартовал сегодня в Куйбышеве.
В первой игре барнаульские волейболистки уступили иркутскому «Локомотиву-Ангаре» со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 20:25). После этого поражения «Алтай-АГАУ» замыкает турнирную таблицу зоны «Сибирь».
Завтра, 9 ноября, барнаульской команде предстоит встреча с читинской «Забайкалкой», которая занимает четвёртое место из шести участников турнира.
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