Средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тысячи рублей
За год размер выплат работающим пенсионерам увеличился примерно на 12,4%
21 июля 2026, 12:47, ИА Амител
Российские рубли / Фото: amic.ru
Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян за год увеличился на 2623 рубля. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации ведомства, в июне 2026 года средняя пенсия работающих граждан РФ достигла 23 737 рублей. Для сравнения: в июне прошлого года этот показатель составлял 21 114 рублей.
Таким образом, за год размер выплат работающим пенсионерам вырос примерно на 12,4%.
При этом средний размер пенсии по России с учетом как работающих, так и неработающих пенсионеров в июне 2026 года составил 25 402 рубля.
13:56:51 21-07-2026
Запретить работать срочно этим бездельникам. Люди с 35 лет и старше не могут найти нормальную работы. Эти бездельники и пенсию получают и заработную плату. Фактически не могут выполнять свои обязанности. Дожил до пенсии и сиди дома с внуками.
14:44:31 21-07-2026
Гость (13:56:51 21-07-2026) Запретить работать срочно этим бездельникам. Люди с 35 лет и... По твоему виноваты во всём бездельники-пенсионеры,которые работают?А что ты на них бочку катишь,они вынуждены это делать ,потому что на эту жалкую подачку прожить невозможно.Пенсия 23 737 рублей или 300 долларов,курам на смех,в богатейшей стране.Да ещё пенсионный возраст на 5 лет повысили,пенсионеры в этом виноваты?Если тебя не устраивает такое положение дел,то обратись в верховные органы власти с предложением увеличить пенсию до размера ,обеспечивающего человеческую жизнь и снижения пенсионного возраста до прежнего уровня.Вот тогда пусть принимают закон о запрещении работать в пенсионном возрасте.После этого не будет тебе конкурентов по работе.А то,действительно, создали условия конфликта между молодым и старым поколением и довольные взирают сверху.
14:56:32 21-07-2026
Повсекакий (14:44:31 21-07-2026) По твоему виноваты во всём бездельники-пенсионеры,которые ра... Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей
В Москве пенсионерка отдала мошенникам почти 11,5 млн рублей
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн рублей
какие вы разные пенсионеры...
15:19:37 21-07-2026
Мусик (14:56:32 21-07-2026) Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей... Я смотрю ,у вас там создался целый коллектив мусиков?Наверно целым отделом маетесь,бедные?Тоже ,наверно ,рассчитываете на перспективу быть пенсионерами-миллионерами?
16:45:15 21-07-2026
Повсекакий (15:19:37 21-07-2026) Я смотрю ,у вас там создался целый коллектив мусиков?Наверно... отдел по нормативу - не менее 5 человек.
это штош я тут за пятерых создаю бурную деятельность?
кадры в трудовой стаж учтут?
20:58:35 21-07-2026
Повсекакий (15:19:37 21-07-2026) Я смотрю ,у вас там создался целый коллектив мусиков?Наверно...
Это из одной палаты клиники Эрдмана пишут.
14:54:14 21-07-2026
Гость (13:56:51 21-07-2026) Запретить работать срочно этим бездельникам. Люди с 35 лет и... Так некоторым пенсионерам лет 40 всего - пусть работают
15:07:38 21-07-2026
Гость (13:56:51 21-07-2026) Запретить работать срочно этим бездельникам. Люди с 35 лет и... Не-не-не! Нарожала - сиди с ними сама! У вас там сейчас пособия из всех щелей, как 2 наши пенсии.
14:53:01 21-07-2026
Так вам, не могущим найти работу, надо сразу 70 000р. , а то и больше, на 27000-30 000р. вы не желаете работать, вот пенсионеры и заняли эти места. Будет наплыв молодёжи, никто пенсов не спросит, уволят и всё. Только не будет этого, внукам, видимо, проще дедов доить. А как же, пашут, ещё и пенсию получают, пусть делятся, мы же из-за вас не находим работу. Тьфу.
14:58:54 21-07-2026
У меня инфляционная добавка составила 1700 рублей с прошлого июня. У родственника была пенсия меньше ПМ, так вообще 800р.И опять меньше ПМ, + ЕДВ за группу инвалидности. Короче , живет на 17000р. с чем-то.
15:35:56 21-07-2026
две с половиной тыщи? бутылка водки 0.7 нормальной