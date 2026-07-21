За год размер выплат работающим пенсионерам увеличился примерно на 12,4%

21 июля 2026, 12:47, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян за год увеличился на 2623 рубля. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации ведомства, в июне 2026 года средняя пенсия работающих граждан РФ достигла 23 737 рублей. Для сравнения: в июне прошлого года этот показатель составлял 21 114 рублей.

Таким образом, за год размер выплат работающим пенсионерам вырос примерно на 12,4%.

При этом средний размер пенсии по России с учетом как работающих, так и неработающих пенсионеров в июне 2026 года составил 25 402 рубля.