Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 по 2024 год

19 июля 2026, 11:36, ИА Амител

Пенсия, пенсионер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Работающие пенсионеры, а также граждане, накопившие трудовой стаж в период действия заморозки индексации пенсий, могут рассчитывать на перерасчет выплат. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.

Эксперт напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 по 2024 год.

По его словам, право на перерасчет имеют граждане, которые продолжали работать в этот период или занимались иной деятельностью, за которую работодатели перечисляли страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

«Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016–2024 годы, а также пенсионерам, получавшим страховую пенсию и при этом продолжавшим работать либо осуществлять иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования», — пояснил Станислав Копылов.

После увольнения таким пенсионерам пересчитывают размер выплат с учетом всех индексаций, пропущенных за годы работы. По словам юриста, перерасчет производится автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнением, и подавать заявление для этого не требуется.

Копылов также отметил, что в период действия заморозки работодатели продолжали перечислять за сотрудников страховые взносы, благодаря чему увеличивалось количество пенсионных баллов, хотя сама выплачиваемая пенсия не индексировалась.

Кроме того, эксперт напомнил, что с 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена. При этом для продолжающих трудиться пенсионеров ежегодно в августе проводится перерасчет страховой пенсии, однако максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.

По словам Станислава Копылова, для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа.