Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек

13 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Сахар / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Стоимость фьючерсов на сахар-сырец на Лондонской бирже ICE опустилась до рекордно низкого уровня — 0,14 доллара за фунт. Это самый низкий показатель с октября 2020 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на публикацию в Financial Times.

Финансовые аналитики связывают это падение с увеличением спроса на препараты для снижения веса. Эти средства содержат вещество GLP-1, которое усиливает чувство насыщения. Среди таких препаратов — Ozempic и Wegovy производства Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Как отмечает FT, данные медикаменты особенно востребованы в Соединенных Штатах.

«Сахарная промышленность не предвидела столь значительного снижения спроса», — прокомментировали представители британской финансовой компании Marex.

Эксперты подчеркивают, что сахарные рынки сильно подвержены влиянию потребительских предпочтений, так как спрос формируется ограниченным кругом людей.

При этом мировое производство сахара остается неизменным, особенно в Бразилии и Индии. Крупнейшие производители пока не сокращают объемы выпуска.

В Marex указывают, что выращивание сахарного тростника требует значительных инвестиций и времени. Многие фермеры застрахованы от колебаний цен благодаря государственной поддержке.

