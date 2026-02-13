Средства для похудения "уронили" цены на сахар на мировом рынке

Эксперты связывают тенденцию с изменением потребительских привычек

13 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Сахар / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Стоимость фьючерсов на сахар-сырец на Лондонской бирже ICE опустилась до рекордно низкого уровня — 0,14 доллара за фунт. Это самый низкий показатель с октября 2020 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на публикацию в Financial Times.

Финансовые аналитики связывают это падение с увеличением спроса на препараты для снижения веса. Эти средства содержат вещество GLP-1, которое усиливает чувство насыщения. Среди таких препаратов — Ozempic и Wegovy производства Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Как отмечает FT, данные медикаменты особенно востребованы в Соединенных Штатах.

«Сахарная промышленность не предвидела столь значительного снижения спроса», — прокомментировали представители британской финансовой компании Marex.

Эксперты подчеркивают, что сахарные рынки сильно подвержены влиянию потребительских предпочтений, так как спрос формируется ограниченным кругом людей.

При этом мировое производство сахара остается неизменным, особенно в Бразилии и Индии. Крупнейшие производители пока не сокращают объемы выпуска.

В Marex указывают, что выращивание сахарного тростника требует значительных инвестиций и времени. Многие фермеры застрахованы от колебаний цен благодаря государственной поддержке.
 

Сахар в коробке / Фото: amic.ru

В России предложили ввести налог на сахар для борьбы с ожирением

По словам врача-диетолога Марины Макиши, к 2030 году каждый второй россиянин может столкнуться с проблемой лишнего веса
Комментарии 4

Гость

18:04:16 13-02-2026

Закупайте сахар-подорожает.... И бензин-тож подорожает...

Элен без ребят

18:26:15 14-02-2026

Гость (18:04:16 13-02-2026) Закупайте сахар-подорожает.... И бензин-тож подорожает... ... вот вы и закупайтесь, вам сахар уже не повредит в любом количестве, а вот к нормальным людям не приставайте с такими рекомендациями.

Гость

20:41:41 13-02-2026

Печалька какая( люди стали следить за здоровьем.

Элен без ребят

18:24:15 14-02-2026

ах, они бедные- несчастные, убившие миллионы человек, подсадив их на сахар...
так их пожалеть надо?

