Врач объяснил, кому опасно часто употреблять готовую еду из доставок

По словам терапевта, риск возникает, когда малоподвижный образ жизни сочетается с высококалорийным рационом

10 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Частое употребление готовой еды из сервисов доставки само по себе не вредно, а иногда даже полезнее однообразного домашнего питания. Об этом в разговоре с aif.ru заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, ключевая опасность кроется не в источнике пищи, а в сочетании высококалорийного рациона с малоподвижным образом жизни, характерным для многих офисных и удаленных работников.

«Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, со временем неизбежно сталкиваются с серьезными последствиями: с лишним весом, сахарным диабетом, гипертонией, а в дальнейшем — с риском инсульта или инфаркта», — предупредил врач.

Кондрахин подчеркнул, что регулярная физическая активность — основа профилактики таких заболеваний.

Даже короткие, но интенсивные нагрузки, например пятиминутная зарядка в течение рабочего дня или активные прогулки, способны дать необходимую "встряску" сердечно-сосудистой системе и снизить риски. Главное — сохранять баланс между калорийностью рациона и уровнем ежедневной подвижности.