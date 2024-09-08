Стали известны результаты ДЭГ на выборах в Алтайском крае и Республике Алтай

Подсчет голосов с участков продолжается

08 сентября 2024, 23:15, ИА Амител

Урна для бюллетеней / Екатерина Смолихина / amic.ru

Стали известны результаты дистанционного голосования на выборах в Алтайском крае и Республике Алтай. После закрытия участков подсчет продолжается.

На выборах по 21-му округу в АКЗС зарегистрировалось 4636 человек, в итоге проголосовало 4079 избирателей, то есть 87%. По ДЭГ Евгений Григоренко набрал 2463 голоса, Оксана Молодых – 538 голосов, Игорь Странцов ("Новые люди") – 364 голоса, Анна Юферева (ЛДПР) – 363 голоса, Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 231 голос, Матиас Дениц (КПРФ) – 120 голосов.

На выборах главы Республики Алтай электронно решили проголосовать 22 734 человека. В итоге было принято 21 046 бюллетеней. По ДЭГ Андрей Турчак набрал 17 998 голосов, Александр Кириллов (ЛДПР) – 1769 голосов и Олег Добрынин ("Родина") – 1279 голосов.

На ДЭГ по выборам депутатов Республики Алтай заявилось 22 734 человека по спискам и 22 730 человек по избирательным округам. В итоге по спискам проголосовали 20 993 человека, а по одномандатным округам – 21 009 избирателей.

По спискам "Единая Россия" по ДЭГ набрала 14 220 голосов, ЛДПР – 2746 голосов, КПРФ – 1896 голосов, "Новые люди" – 990 голосов, "Справедливая Россия" – 787 голосов и партия "Родина" – 354 голоса.