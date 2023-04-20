Власти Барнаула ищут подрядчика, который подготовит к лету пляж на острове Помазкин

Администрация Центрального района Барнаула готова заплатить победителю аукциона 780 тысяч рублей

20 апреля 2023, 12:44, Антон Дегтярев

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Центрального района Барнаула ищет подрядчика, который подготовит городской пляж на острове Помазкин к началу купального сезона. Выбранная компания будет обслуживать территорию с 1 июня до 31 августа. За всё это власти готовы заплатить победителю аукциона 780 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Как пляж будут готовить к лету?

Закупка появилась на портале 19 апреля, до 27 апреля желающие смогут подавать заявки на участие в аукционе.

Подрядчик должен будет до начала купального сезона (до 1 июня) обеспечить санитарную уборку пляжа, парковок, подъездных путей, пешеходных тропинок, урн, а также рекультивацию песка на пляже.

Также до лета компания-победитель установит на территории не менее четырёх душевых кабин и будет ежедневно по два раза проводить их санитарную обработку. Ещё подрядчик установит восемь туалетов и будет их убирать.

До 1 июня фирма будет обязана провести лабораторные испытания питьевой, речной воды и песка в Центре гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, получить санитарно-эпидемиологическое заключение и предоставить его в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. Если подрядчик получил отрицательное заключение от специалистов, то он должен будет устранить все замечания и обратиться за ним повторно.

Кроме того, до 1 июня компания-победитель установит баннер с указанием местоположения пляжа и так называемый "приветственный баннер".

Пляж на острове Помазкин / Фото: amic.ru

Как подрядчик будет обслуживать пляж летом?

В течение всего купального сезона, а именно с 1 июня по 31 августа, подрядчик должен будет обеспечить ежедневную уборку пляжа от случайного мусора. Водолазы будут обследовать и чистить дно участка акватории от водных растений, коряг, стекла, камней и предметов, которые создают угрозу жизни и здоровью посетителей.

Компания-победитель также организует спасательный пост, который будет работать с 9 утра до 21 вечера, независимо от того, запрещено купание в реке или нет.

"Пост должен обеспечивать обозрение всей зоны купания спасателями и их реагирование на происшествия, которые могут привести к гибели или травмированию посетителей пляжа. Используемые на посту спасательные средства должны быть сертифицированы. Спасатели обязаны постоянно следить за безопасностью посетителей", – сказано в описании объекта закупки.

Всё лето подрядчик будет вывозить с территории пляжа мусор – жидкие бытовые и твёрдые коммунальные отходы.

Также выбранная на аукционе фирма установит на пляже несколько информационных стендов:

о режиме работы пляжа и обслуживающей организации;

о приёмах оказания первой помощи людям и мерах по профилактике несчастных случаев с людьми на воде;

о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха;

о схеме пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей;

о номерах телефонов подразделений аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи и полиции.

Работать на пляже подрядчик будет до 31 августа 2023 года. Контракт будет действовать до 30 сентября 2023 года.

Напомним, что в 2022 году барнаульские власти потратили на содержание городского пляжа на острове Помазкин 779,8 тысячи рублей. А вот в прошлые годы цена была заметно ниже. В 2021 году подрядчику заплатили 360 тысяч рублей, в 2020 году – 379,9 тысячи рублей.