Стало известно о роскошной недвижимости Нагиева в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей

06 февраля 2026, 12:07, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: @nagiev_channel

Актер Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в России и ОАЭ, общая стоимость которой составляет сотни миллионов рублей.

Как сообщает источник Telegram‑канала "Звездач", в 2000‑х годах Нагиев переехал из Петербурга в Москву и обосновался в двухкомнатной квартире площадью 65,3 кв. м в сталинской высотке на Котельнической набережной.

Согласно данным рынка недвижимости, весной 2024 года аналогичная по площади и расположению квартира оценивалась в 86 млн рублей.

В Подмосковье у артиста имеется двухэтажный дом площадью 265 кв. м в коттеджном поселке Княжье Озеро (Истринский район). Особняк построен по типовому проекту "Шампань" и включает гостиную, две спальни, столовую с кухней, несколько санузлов, застекленную террасу, постирочную и еще две комнаты.

Если на старте продаж дома в этом поселке стоили около 30 млн рублей, то сейчас их рыночная цена варьируется в диапазоне 70–100 млн рублей — в зависимости от качества ремонта и размера земельного участка.

Недавно актер приобрел еще один объект недвижимости — трехкомнатные апартаменты в Дубае. Жилье расположено в пятизвездочном отеле на первой береговой линии искусственного острова Пальма Джумейра.

Из окон открывается вид на Персидский залив, а интерьер выполнен в дизайнерском стиле с элементами золотого декора. По информации канала, ежегодный сервисный сбор за эту недвижимость составляет порядка 5 млн рублей.

В СМИ выдвигают версию, что в приобретении дубайской недвижимости актеру могло помочь агентство, в рекламной кампании которого он участвовал незадолго до сделки.

