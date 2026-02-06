НОВОСТИОбщество

Стало известно о роскошной недвижимости Нагиева в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей

Заграничное жилье расположено в пятизвездочном отеле на первой береговой линии искусственного острова Пальма Джумейра

06 февраля 2026, 12:07, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: @nagiev_channel
Дмитрий Нагиев / Фото: @nagiev_channel

Актер Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в России и ОАЭ, общая стоимость которой составляет сотни миллионов рублей.

Как сообщает источник Telegram‑канала "Звездач", в 2000‑х годах Нагиев переехал из Петербурга в Москву и обосновался в двухкомнатной квартире площадью 65,3 кв. м в сталинской высотке на Котельнической набережной. 

Согласно данным рынка недвижимости, весной 2024 года аналогичная по площади и расположению квартира оценивалась в 86 млн рублей.

В Подмосковье у артиста имеется двухэтажный дом площадью 265 кв. м в коттеджном поселке Княжье Озеро (Истринский район). Особняк построен по типовому проекту "Шампань" и включает гостиную, две спальни, столовую с кухней, несколько санузлов, застекленную террасу, постирочную и еще две комнаты.

Если на старте продаж дома в этом поселке стоили около 30 млн рублей, то сейчас их рыночная цена варьируется в диапазоне 70–100 млн рублей — в зависимости от качества ремонта и размера земельного участка.

Недавно актер приобрел еще один объект недвижимости — трехкомнатные апартаменты в Дубае. Жилье расположено в пятизвездочном отеле на первой береговой линии искусственного острова Пальма Джумейра. 

Из окон открывается вид на Персидский залив, а интерьер выполнен в дизайнерском стиле с элементами золотого декора. По информации канала, ежегодный сервисный сбор за эту недвижимость составляет порядка 5 млн рублей. 

В СМИ выдвигают версию, что в приобретении дубайской недвижимости актеру могло помочь агентство, в рекламной кампании которого он участвовал незадолго до сделки.

Ранее сообщалось, что Нагиева потребовали признать иноагентом. Актер сказал, что в России снимают слишком много фильмов о войне.

Комментарии 13

Avatar Picture
Сергей😎

12:17:59 06-02-2026

Началось...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:05 06-02-2026

рада за него

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:27 06-02-2026

Завидуйте молча)))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:13 06-02-2026

И чо? Если не сообщить о роскошной недвижимости, его уже запланированная травля пошла бы как-то не так?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:37 06-02-2026

И?
так понимаю что у капунЫ чужих фактов, потирая ручки ждут, когда у всех дно в стратосферу отлетит. как крышка реактора у 4го энергоблока?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:24 06-02-2026

У патриота Газмана побольше будет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:04 06-02-2026

ну это он, конечно, пролетел, вложившись в недвижку в ОАЭ. отожмут местные или сам бросит, спасая попу...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:23:35 06-02-2026

Допустим ,по Нагиеву,факты обнародовали ,но я бы хотел знать и видеть (и думаю не я один) декларации о доходах наших слуг -депутатов.Почему то про одних можно публиковать ,а про других не моги.Если мы такие справедливые,то давайте про всех будем выкладывать данные,у нас же равенство и можно сказать братство.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:23 06-02-2026

и что
какой то матасов ворует миллионами
а нагиев любимка
к тому же он на фронт дроны покупает на свои

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:01 06-02-2026

Надо навести порядок с оплатой артистов в том числе и в рекламе. Билеты на концерт по 20000!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:25 06-02-2026

Он деньги, на которые все это куплено украл! Почему такой интерес?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:51:19 06-02-2026

У депутатов госдумы гораааздо больше, при этом их никто не любит. От них вреда больше.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:52:00 06-02-2026

Надо навести порядок с оплатой артистов в том числе и в рекламе. Билеты на концерт по 20000!
И не только. И с з/п чиновников, депутатов, судей, прокуроров, генералов, газпромов и т.д. Тащат все, а кто пашет, тот прозябает. Что-то не то в нашей консерватории. Консерваторов к ответу пора, пока они всё не прожрали и не вывезли .

  2 Нравится
Ответить
