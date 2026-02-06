Стало известно о роскошной недвижимости Нагиева в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей
Заграничное жилье расположено в пятизвездочном отеле на первой береговой линии искусственного острова Пальма Джумейра
06 февраля 2026, 12:07, ИА Амител
Актер Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в России и ОАЭ, общая стоимость которой составляет сотни миллионов рублей.
Как сообщает источник Telegram‑канала "Звездач", в 2000‑х годах Нагиев переехал из Петербурга в Москву и обосновался в двухкомнатной квартире площадью 65,3 кв. м в сталинской высотке на Котельнической набережной.
Согласно данным рынка недвижимости, весной 2024 года аналогичная по площади и расположению квартира оценивалась в 86 млн рублей.
В Подмосковье у артиста имеется двухэтажный дом площадью 265 кв. м в коттеджном поселке Княжье Озеро (Истринский район). Особняк построен по типовому проекту "Шампань" и включает гостиную, две спальни, столовую с кухней, несколько санузлов, застекленную террасу, постирочную и еще две комнаты.
Если на старте продаж дома в этом поселке стоили около 30 млн рублей, то сейчас их рыночная цена варьируется в диапазоне 70–100 млн рублей — в зависимости от качества ремонта и размера земельного участка.
Недавно актер приобрел еще один объект недвижимости — трехкомнатные апартаменты в Дубае. Жилье расположено в пятизвездочном отеле на первой береговой линии искусственного острова Пальма Джумейра.
Из окон открывается вид на Персидский залив, а интерьер выполнен в дизайнерском стиле с элементами золотого декора. По информации канала, ежегодный сервисный сбор за эту недвижимость составляет порядка 5 млн рублей.
В СМИ выдвигают версию, что в приобретении дубайской недвижимости актеру могло помочь агентство, в рекламной кампании которого он участвовал незадолго до сделки.
Ранее сообщалось, что Нагиева потребовали признать иноагентом. Актер сказал, что в России снимают слишком много фильмов о войне.
12:17:59 06-02-2026
Началось...
12:22:05 06-02-2026
рада за него
12:33:27 06-02-2026
Завидуйте молча)))
12:38:13 06-02-2026
И чо? Если не сообщить о роскошной недвижимости, его уже запланированная травля пошла бы как-то не так?
12:53:37 06-02-2026
И?
так понимаю что у капунЫ чужих фактов, потирая ручки ждут, когда у всех дно в стратосферу отлетит. как крышка реактора у 4го энергоблока?
13:00:24 06-02-2026
У патриота Газмана побольше будет.
13:14:04 06-02-2026
ну это он, конечно, пролетел, вложившись в недвижку в ОАЭ. отожмут местные или сам бросит, спасая попу...
13:23:35 06-02-2026
Допустим ,по Нагиеву,факты обнародовали ,но я бы хотел знать и видеть (и думаю не я один) декларации о доходах наших слуг -депутатов.Почему то про одних можно публиковать ,а про других не моги.Если мы такие справедливые,то давайте про всех будем выкладывать данные,у нас же равенство и можно сказать братство.
13:48:23 06-02-2026
и что
какой то матасов ворует миллионами
а нагиев любимка
к тому же он на фронт дроны покупает на свои
13:51:01 06-02-2026
Надо навести порядок с оплатой артистов в том числе и в рекламе. Билеты на концерт по 20000!
14:27:25 06-02-2026
Он деньги, на которые все это куплено украл! Почему такой интерес?
16:51:19 06-02-2026
У депутатов госдумы гораааздо больше, при этом их никто не любит. От них вреда больше.
17:52:00 06-02-2026
И не только. И с з/п чиновников, депутатов, судей, прокуроров, генералов, газпромов и т.д. Тащат все, а кто пашет, тот прозябает. Что-то не то в нашей консерватории. Консерваторов к ответу пора, пока они всё не прожрали и не вывезли .