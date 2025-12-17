Актера Дмитрия Нагиева потребовали признать иноагентом
Актер сказал, что в России снимают слишком много фильмов о войне
17 декабря 2025, 18:05, ИА Амител
Член Курской областной Думы, представляющий партию "Единая Россия", Дмитрий Гулиев направил запросы в Министерство юстиции и Министерство культуры РФ с целью проведения экспертизы высказываний Дмитрия Нагиева, прозвучавших на премьерном показе фильма "Елки-12", сообщает Telegram-канал "Осторожно, Новости".
Актер, общаясь с представителями СМИ, связал успех киноленты с преобладанием в текущем кинематографе "мрачных военных картин, от которых все устали". По его мнению, востребованность серии "Елки" будет расти в связи с тем, что она создает впечатление "благополучной и мирной жизни".
Депутат Гулиев утверждает, что получил обращения от жителей Курской области, включая участников специальной военной операции, выразивших беспокойство по поводу данных высказываний. Кроме того, представитель "Единой России" указал на то, что Нагиев проводит много времени за границей.
В своем обращении Гулиев также упомянул, что в 2022 году актер критиковал российские власти – хотя напрямую об СВО Нагиев не говорил, он опубликовал видео, где брился налысо под музыкальное сопровождение песни "Поезд в огне". Гулиев просит рассмотреть возможность ограничения участия Нагиева в проектах, финансируемых из государственного бюджета, а также инициировать процедуру признания его иностранным агентом.
Ну да... Какой то не такой...
Гость (18:26:42 17-12-2025) Ну да... Какой то не такой... ... Да ноомальный он Димка
Гость (18:56:44 17-12-2025) Да ноомальный он Димка... Много его! Народ устал от его физиономии. Нужна ротация. Пусть сын его заменит
Даже 'Миру - мир!' сказать не рискнул, заикнувшись лишь о востребованности мирной жизни, ан глядь: уже стал кандидатом в "иноагенты"!?
Охота на ведьм продолжается. Маразм крепчает.
А имущество раздать нуждающимся!
Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а не тот кто что то ляпнул.
Иван (20:02:57 17-12-2025) Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а... причем, ничего такого криминального он и не ляпал.
Иван (20:02:57 17-12-2025) Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а... Уже нет. Достаточно "находиться под влиянием") Ну а под это, как вы понимаете, можно подвести вообще все, что угодно, хоть "ношение брюк нашего идеологического противника".
Как пенсионный возраст подняли, опять по просьбам трудящихся хотят признать? За слово мирная жизнь?
все уже реально устали от бесконечных мрачных событий и новостей. откройте любую новостную ленту- что видите? запреты. ограничения. убийства. мошенничество. кражи. взятки. нападения -это больше чем половина всех новостей. безнадега
вы видите безнадегу, а мне видится надёга, что наконец-то начинают наводить порядок, и не только в стране, а в мире. если вы не видите, как меняется мир, то мне вас жаль.
У нас всякикими шоу все забито, где там про войну то. Все танцуют и поют. Только в новостях, так не смотри
Нагиев достал своими рекламами
Гостт (08:02:45 18-12-2025) Нагиев достал своими рекламами... Актер, знаменитый рекламами и елками. Рекламу видела, елок нет , и желания их смотреть тоже нет.
какие то гонения на артистов, может, достаточно уже возбуждать низшие инстинкты народа, а то люди готовы растерзать каждого. Противно
Нагиев -актёр ? нет .клоун почти но нет , а кто он ? какое у него , Нагиева,амплуа? и не то и не сё не актёр и не клоун , не рыба ни мясо . Очень много его на экранах в рекламе надоел .
Гость (08:59:12 18-12-2025) Нагиев -актёр ? нет .клоун почти но нет , а кто он ? какое у... у меня кровь из глаз от апшего набора букв
Гость (09:25:07 18-12-2025) у меня кровь из глаз от апшего набора букв... но смысл верный. средненький лицедей.
Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните историю и такие имена как Евгений Евтушенко,Иосиф Бродский,Эрнст Неизвестный,Андрей Вознесенский.Не приемлет душа таланта конъюнктуры.
Гервандт Бабеич (09:58:34 18-12-2025) Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните ис... Ну, вообще-то перечисленные вами только выиграли от конфронтации с тем режимом. Это был лучший пиар. Да и возможность утвердиться на Западе. Если бы были обласканы на Родине, не получили бы мировой известности, несмотря на талант.
Гость (10:15:38 18-12-2025) Ну, вообще-то перечисленные вами только выиграли от конфронт... А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глазах Запада?Я думаю ,они прежде всего служили искусству ,и это была главная их цель.А не оказаться кому то угодным,Западу или Востоку,или дяде Пете.
Гервандт Бабеич (11:00:17 18-12-2025) А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глаза... у меня рябит в глазах от ваших запятых. а мозг кипит от вашего потока сознания. отойдите от компьютера
Гость (12:16:08 18-12-2025) у меня рябит в глазах от ваших запятых. а мозг кипит от ваше... Может,вам того,водички выпить?
Гервандт Бабеич (09:58:34 18-12-2025) Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните ис... нагиев стихи не пишет
нормально
а то, что он дроны на свои деньги покупает и на передовую ребятам ? это как ??
Курские депутаты уже все проблемы решили, осталась только эта....
Гость (10:33:08 18-12-2025) Курские депутаты уже все проблемы решили, осталась только эт... После того, что пережили куряне, у них обостренное чувство несправедливости. Можно понять.
Гервандт Бабеич (11:00:17 18-12-2025) А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глаза... Ещё как думали! Что не умаляет их таланта, конечно. Но факт!
А мне он ешё с начала 90-х запомнился тем, что на своём ток шоу нападал на робкого хлипкого парня. Позже выдал мнение о курсантах, что вели в баню. Эти пара эпизодов полностью уже тогда характеризовали его истинную сущность.
Гервандт Бабеич. В хорошую компанию определили этого артиста. По Сеньке ли шапка ?
Гость (11:29:39 18-12-2025) Гервандт Бабеич. В хорошую компанию определили этого арти... Не знаю,как говорится,будущее покажет.Но основная идея в том ,что человек должен быть независим в своём мнении и высказываниях.Будь он там артистом или дантистом.А то у нас привыкли на задних лапках подпрыгивать да повизгивать ,и думают так и надо.А как чуть ,что, сразу забывают про провозглашённый плюрализм и прочие составляющие приличного общества.
Гервандт Бабеич (13:01:24 18-12-2025) Не знаю,как говорится,будущее покажет.Но основная идея в том... да, человек должен быть независим в своих высказываниях, н к публичным людям должны быть правила строже, чтобы не трепали на публике что ни попадя. У себя дома показывай свою независимость в высказываниях
гость (13:31:13 18-12-2025) да, человек должен быть независим в своих высказываниях, н к... Где ,на кухне,что ли высказывайся?Знаем ,проходили.И какая же тут свобода слова ?И какой тогда плюрализм мнений?И на какое демократическое общество тогда можно претендовать?Тогда это просто диктатура от которой мы вроде бы хотели уйти в 1990х годах.Какое то деформированное у вас понятие о свободе личности.И свобода должна быть одинаковой ,что для публичных людей ,что для простых.Разве не так?