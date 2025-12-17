Актера Дмитрия Нагиева потребовали признать иноагентом

Актер сказал, что в России снимают слишком много фильмов о войне

17 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: кадр из сериала "Физрук"

Член Курской областной Думы, представляющий партию "Единая Россия", Дмитрий Гулиев направил запросы в Министерство юстиции и Министерство культуры РФ с целью проведения экспертизы высказываний Дмитрия Нагиева, прозвучавших на премьерном показе фильма "Елки-12", сообщает Telegram-канал "Осторожно, Новости".

Актер, общаясь с представителями СМИ, связал успех киноленты с преобладанием в текущем кинематографе "мрачных военных картин, от которых все устали". По его мнению, востребованность серии "Елки" будет расти в связи с тем, что она создает впечатление "благополучной и мирной жизни".

Депутат Гулиев утверждает, что получил обращения от жителей Курской области, включая участников специальной военной операции, выразивших беспокойство по поводу данных высказываний. Кроме того, представитель "Единой России" указал на то, что Нагиев проводит много времени за границей.

В своем обращении Гулиев также упомянул, что в 2022 году актер критиковал российские власти – хотя напрямую об СВО Нагиев не говорил, он опубликовал видео, где брился налысо под музыкальное сопровождение песни "Поезд в огне". Гулиев просит рассмотреть возможность ограничения участия Нагиева в проектах, финансируемых из государственного бюджета, а также инициировать процедуру признания его иностранным агентом.