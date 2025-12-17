НОВОСТИПолитика

Актера Дмитрия Нагиева потребовали признать иноагентом

Актер сказал, что в России снимают слишком много фильмов о войне

17 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: кадр из сериала "Физрук"
Дмитрий Нагиев / Фото: кадр из сериала "Физрук"

Член Курской областной Думы, представляющий партию "Единая Россия", Дмитрий Гулиев направил запросы в Министерство юстиции и Министерство культуры РФ с целью проведения экспертизы высказываний Дмитрия Нагиева, прозвучавших на премьерном показе фильма "Елки-12", сообщает Telegram-канал "Осторожно, Новости".

Актер, общаясь с представителями СМИ, связал успех киноленты с преобладанием в текущем кинематографе "мрачных военных картин, от которых все устали". По его мнению, востребованность серии "Елки" будет расти в связи с тем, что она создает впечатление "благополучной и мирной жизни".

Депутат Гулиев утверждает, что получил обращения от жителей Курской области, включая участников специальной военной операции, выразивших беспокойство по поводу данных высказываний. Кроме того, представитель "Единой России" указал на то, что Нагиев проводит много времени за границей.

В своем обращении Гулиев также упомянул, что в 2022 году актер критиковал российские власти – хотя напрямую об СВО Нагиев не говорил, он опубликовал видео, где брился налысо под музыкальное сопровождение песни "Поезд в огне". Гулиев просит рассмотреть возможность ограничения участия Нагиева в проектах, финансируемых из государственного бюджета, а также инициировать процедуру признания его иностранным агентом.

Комментарии 34

Avatar Picture
Гость

18:26:42 17-12-2025

Ну да... Какой то не такой...

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:44 17-12-2025

Гость (18:26:42 17-12-2025) Ну да... Какой то не такой... ... Да ноомальный он Димка

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Инна

22:09:23 17-12-2025

Гость (18:56:44 17-12-2025) Да ноомальный он Димка... Много его! Народ устал от его физиономии. Нужна ротация. Пусть сын его заменит

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:14 17-12-2025

Даже 'Миру - мир!' сказать не рискнул, заикнувшись лишь о востребованности мирной жизни, ан глядь: уже стал кандидатом в "иноагенты"!?

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:22 17-12-2025

Охота на ведьм продолжается. Маразм крепчает.

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:19 17-12-2025

А имущество раздать нуждающимся!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

20:02:57 17-12-2025

Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а не тот кто что то ляпнул.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:40:45 17-12-2025

Иван (20:02:57 17-12-2025) Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а... причем, ничего такого криминального он и не ляпал.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:11 18-12-2025

Иван (20:02:57 17-12-2025) Иноагент это тот кто получает финансирование из-за рубежа, а... Уже нет. Достаточно "находиться под влиянием") Ну а под это, как вы понимаете, можно подвести вообще все, что угодно, хоть "ношение брюк нашего идеологического противника".

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:39 18-12-2025

Как пенсионный возраст подняли, опять по просьбам трудящихся хотят признать? За слово мирная жизнь?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:27:16 18-12-2025

все уже реально устали от бесконечных мрачных событий и новостей. откройте любую новостную ленту- что видите? запреты. ограничения. убийства. мошенничество. кражи. взятки. нападения -это больше чем половина всех новостей. безнадега

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:43 18-12-2025

Гость (06:27:16 18-12-2025) все уже реально устали от бесконечных мрачных событий и ново...
вы видите безнадегу, а мне видится надёга, что наконец-то начинают наводить порядок, и не только в стране, а в мире. если вы не видите, как меняется мир, то мне вас жаль.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:35 18-12-2025

У нас всякикими шоу все забито, где там про войну то. Все танцуют и поют. Только в новостях, так не смотри

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостт

08:02:45 18-12-2025

Нагиев достал своими рекламами

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:22 18-12-2025

Гостт (08:02:45 18-12-2025) Нагиев достал своими рекламами... Актер, знаменитый рекламами и елками. Рекламу видела, елок нет , и желания их смотреть тоже нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:43:01 18-12-2025

какие то гонения на артистов, может, достаточно уже возбуждать низшие инстинкты народа, а то люди готовы растерзать каждого. Противно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:12 18-12-2025

Нагиев -актёр ? нет .клоун почти но нет , а кто он ? какое у него , Нагиева,амплуа? и не то и не сё не актёр и не клоун , не рыба ни мясо . Очень много его на экранах в рекламе надоел .

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:07 18-12-2025

Гость (08:59:12 18-12-2025) Нагиев -актёр ? нет .клоун почти но нет , а кто он ? какое у... у меня кровь из глаз от апшего набора букв

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:18:28 18-12-2025

Гость (09:25:07 18-12-2025) у меня кровь из глаз от апшего набора букв... но смысл верный. средненький лицедей.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

09:58:34 18-12-2025

Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните историю и такие имена как Евгений Евтушенко,Иосиф Бродский,Эрнст Неизвестный,Андрей Вознесенский.Не приемлет душа таланта конъюнктуры.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:38 18-12-2025

Гервандт Бабеич (09:58:34 18-12-2025) Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните ис... Ну, вообще-то перечисленные вами только выиграли от конфронтации с тем режимом. Это был лучший пиар. Да и возможность утвердиться на Западе. Если бы были обласканы на Родине, не получили бы мировой известности, несмотря на талант.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

11:00:17 18-12-2025

Гость (10:15:38 18-12-2025) Ну, вообще-то перечисленные вами только выиграли от конфронт... А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глазах Запада?Я думаю ,они прежде всего служили искусству ,и это была главная их цель.А не оказаться кому то угодным,Западу или Востоку,или дяде Пете.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:08 18-12-2025

Гервандт Бабеич (11:00:17 18-12-2025) А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глаза... у меня рябит в глазах от ваших запятых. а мозг кипит от вашего потока сознания. отойдите от компьютера

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

12:49:08 18-12-2025

Гость (12:16:08 18-12-2025) у меня рябит в глазах от ваших запятых. а мозг кипит от ваше... Может,вам того,водички выпить?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:10 18-12-2025

Гервандт Бабеич (09:58:34 18-12-2025) Истинные таланты никогда не были угодны режимам.Вспомните ис... нагиев стихи не пишет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:13 18-12-2025

нормально
а то, что он дроны на свои деньги покупает и на передовую ребятам ? это как ??

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:08 18-12-2025

Курские депутаты уже все проблемы решили, осталась только эта....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:47 18-12-2025

Гость (10:33:08 18-12-2025) Курские депутаты уже все проблемы решили, осталась только эт... После того, что пережили куряне, у них обостренное чувство несправедливости. Можно понять.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:14 18-12-2025

Гервандт Бабеич (11:00:17 18-12-2025) А что ,по вашему,они только и думали как утвердиться в глаза... Ещё как думали! Что не умаляет их таланта, конечно. Но факт!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:18 18-12-2025

А мне он ешё с начала 90-х запомнился тем, что на своём ток шоу нападал на робкого хлипкого парня. Позже выдал мнение о курсантах, что вели в баню. Эти пара эпизодов полностью уже тогда характеризовали его истинную сущность.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:39 18-12-2025

Гервандт Бабеич. В хорошую компанию определили этого артиста. По Сеньке ли шапка ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

13:01:24 18-12-2025

Гость (11:29:39 18-12-2025) Гервандт Бабеич. В хорошую компанию определили этого арти... Не знаю,как говорится,будущее покажет.Но основная идея в том ,что человек должен быть независим в своём мнении и высказываниях.Будь он там артистом или дантистом.А то у нас привыкли на задних лапках подпрыгивать да повизгивать ,и думают так и надо.А как чуть ,что, сразу забывают про провозглашённый плюрализм и прочие составляющие приличного общества.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:31:13 18-12-2025

Гервандт Бабеич (13:01:24 18-12-2025) Не знаю,как говорится,будущее покажет.Но основная идея в том... да, человек должен быть независим в своих высказываниях, н к публичным людям должны быть правила строже, чтобы не трепали на публике что ни попадя. У себя дома показывай свою независимость в высказываниях

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

14:35:12 18-12-2025

гость (13:31:13 18-12-2025) да, человек должен быть независим в своих высказываниях, н к... Где ,на кухне,что ли высказывайся?Знаем ,проходили.И какая же тут свобода слова ?И какой тогда плюрализм мнений?И на какое демократическое общество тогда можно претендовать?Тогда это просто диктатура от которой мы вроде бы хотели уйти в 1990х годах.Какое то деформированное у вас понятие о свободе личности.И свобода должна быть одинаковой ,что для публичных людей ,что для простых.Разве не так?

  4 Нравится
Ответить
