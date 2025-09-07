Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую пенсию в 20 тысяч рублей
Он также опроверг слухи о высоких доходах от актерских курсов в Дубае
07 сентября 2025, 22:25, ИА Амител
Дмитрий Нагиев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Актер Дмитрий Нагиев в шоу Circle Property Dubai раскрыл детали своего финансового положения, пишет "Лента.ру".
Он сообщил, что его будущая пенсия составит около 20 тысяч рублей, несмотря на наличие сбережений в размере 70 тысяч долларов (5,7 млн рублей).
Нагиев также опроверг слухи о высоких доходах от актерских курсов в Дубае, объяснив, что проект не приносит прибыли из-за дорогой аренды и существует ради творческого удовольствия.
Ведущие шоу предложили ему рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ решения финансовых вопросов.
22:38:05 07-09-2025
Мы типа должны посочувствовать или чё?
22:38:31 07-09-2025
Просто нутя)))
22:51:54 07-09-2025
Эти ещё прибедняются 🤣. У меня 16 тысяч пенсия и то ничего 🙂
06:46:50 08-09-2025
Гость (22:51:54 07-09-2025) Эти ещё прибедняются 🤣. У меня 16 тысяч пенсия и то ничего ... А ты кто такой? Да хоть 10 у тебя будет пенсия - всем всё равно будет.
23:06:02 07-09-2025
Видимо тае можно с русскими?
00:07:00 08-09-2025
Что, Димка, МРОТ получал всю карьеру? Б-е-е-е-дненький...
10:13:09 08-09-2025
Гость (00:07:00 08-09-2025) Что, Димка, МРОТ получал всю карьеру? Б-е-е-е-дненький...... У него нет московской прописки? Пенсия у москвичей сразу удваивается.
06:28:42 08-09-2025
Обнаглевшие рожи-все мало и мало...
07:01:36 08-09-2025
Богатые тоже плачут.
07:16:13 08-09-2025
Клевая у него кипа.
07:36:37 08-09-2025
ну да, это не в задушевных рекламках с ермольником сниматься, за которые миллионы платят
08:20:00 08-09-2025
А что вы так взъелись, господа, на актёра?Ведь вопрос то по существу.Пенсии ,наверно,ниже нет сейчас в мире,чем у нас,да ещё возраст пенсионный подняли на 5 лет.
08:28:38 08-09-2025
позабавило вот это "...несмотря на наличие сбережений в размере 70 тысяч долларов (5,7 млн рублей)...." Да у него съемочный день стоит больше! С рекламных роликов не на день не пропал. И как он умудрился "накопить" за долгие годы бесконечных съемом во всем подряд аж 70 тысдолларов???! остальные то сразу на что тратил?? на дорогие наркотики ?
08:51:27 08-09-2025
У него съемочный день стоит лям + реклама, ложи на депозит и пенсия не нужна будет