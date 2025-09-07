НОВОСТИОбщество

Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую пенсию в 20 тысяч рублей

Он также опроверг слухи о высоких доходах от актерских курсов в Дубае

07 сентября 2025, 22:25, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Дмитрий Нагиев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актер Дмитрий Нагиев в шоу Circle Property Dubai раскрыл детали своего финансового положения, пишет "Лента.ру".

Он сообщил, что его будущая пенсия составит около 20 тысяч рублей, несмотря на наличие сбережений в размере 70 тысяч долларов (5,7 млн рублей).

Нагиев также опроверг слухи о высоких доходах от актерских курсов в Дубае, объяснив, что проект не приносит прибыли из-за дорогой аренды и существует ради творческого удовольствия.

Ведущие шоу предложили ему рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ решения финансовых вопросов.

Шоу-бизнес пенсии

Комментарии 14

Sic semper tyrannis

22:38:05 07-09-2025

Мы типа должны посочувствовать или чё?

  11 Нравится
Ответить
Точка

22:38:31 07-09-2025

Просто нутя)))

  -1 Нравится
Ответить
Гость

22:51:54 07-09-2025

Эти ещё прибедняются 🤣. У меня 16 тысяч пенсия и то ничего 🙂

  10 Нравится
Ответить
Гость

06:46:50 08-09-2025

Гость (22:51:54 07-09-2025) Эти ещё прибедняются 🤣. У меня 16 тысяч пенсия и то ничего ... А ты кто такой? Да хоть 10 у тебя будет пенсия - всем всё равно будет.

  -12 Нравится
Ответить
Гость

23:06:02 07-09-2025

Видимо тае можно с русскими?

  -2 Нравится
Ответить
Гость

00:07:00 08-09-2025

Что, Димка, МРОТ получал всю карьеру? Б-е-е-е-дненький...

  1 Нравится
Ответить
Гость

10:13:09 08-09-2025

Гость (00:07:00 08-09-2025) Что, Димка, МРОТ получал всю карьеру? Б-е-е-е-дненький...... У него нет московской прописки? Пенсия у москвичей сразу удваивается.

  -2 Нравится
Ответить
Иван

06:28:42 08-09-2025

Обнаглевшие рожи-все мало и мало...

  6 Нравится
Ответить
Гость

07:01:36 08-09-2025

Богатые тоже плачут.

  5 Нравится
Ответить
Musik

07:16:13 08-09-2025

Клевая у него кипа.

  -3 Нравится
Ответить
Гость

07:36:37 08-09-2025

ну да, это не в задушевных рекламках с ермольником сниматься, за которые миллионы платят

  3 Нравится
Ответить
Афиноген

08:20:00 08-09-2025

А что вы так взъелись, господа, на актёра?Ведь вопрос то по существу.Пенсии ,наверно,ниже нет сейчас в мире,чем у нас,да ещё возраст пенсионный подняли на 5 лет.

  16 Нравится
Ответить
прохожий

08:28:38 08-09-2025

позабавило вот это "...несмотря на наличие сбережений в размере 70 тысяч долларов (5,7 млн рублей)...." Да у него съемочный день стоит больше! С рекламных роликов не на день не пропал. И как он умудрился "накопить" за долгие годы бесконечных съемом во всем подряд аж 70 тысдолларов???! остальные то сразу на что тратил?? на дорогие наркотики ?

  8 Нравится
Ответить
Гость

08:51:27 08-09-2025

У него съемочный день стоит лям + реклама, ложи на депозит и пенсия не нужна будет

  4 Нравится
Ответить
