Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую пенсию в 20 тысяч рублей

07 сентября 2025, 22:25, ИА Амител

Дмитрий Нагиев / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актер Дмитрий Нагиев в шоу Circle Property Dubai раскрыл детали своего финансового положения, пишет "Лента.ру".

Он сообщил, что его будущая пенсия составит около 20 тысяч рублей, несмотря на наличие сбережений в размере 70 тысяч долларов (5,7 млн рублей).

Нагиев также опроверг слухи о высоких доходах от актерских курсов в Дубае, объяснив, что проект не приносит прибыли из-за дорогой аренды и существует ради творческого удовольствия.

Ведущие шоу предложили ему рассмотреть инвестиции в коммерческую недвижимость как способ решения финансовых вопросов.