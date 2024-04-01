Стало известно, почему поссорились Киркоров и Дава

Причина заключается в ненадежности одного из них

01 апреля 2024, 13:32, ИА Амител

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Филипп Киркоров намекнул на то, что стало причиной его ссоры с Давидом Манукяном (Дава). Об этом сообщает портал "7 дней".

Киркоров рассказал о том, что у него и Давы есть схожие черты, среди которых музыкальность, галантность, интеллигентность, внимание, умение разговорить собеседника, расположить к себе собеседника, влюбить в себя собеседника.

При этом Филипп Киркоров намекнул на то, что Дава является ненадежным, не выполняет обещания и пользуется лестью, чтобы заработать себе расположение других людей.