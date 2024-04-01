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Стало известно, почему поссорились Киркоров и Дава

Причина заключается в ненадежности одного из них

01 апреля 2024, 13:32, ИА Амител

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru
Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Филипп Киркоров намекнул на то, что стало причиной его ссоры с Давидом Манукяном (Дава). Об этом сообщает портал "7 дней".

Киркоров рассказал о том, что у него и Давы есть схожие черты, среди которых музыкальность, галантность, интеллигентность, внимание, умение разговорить собеседника, расположить к себе собеседника, влюбить в себя собеседника.

При этом Филипп Киркоров намекнул на то, что Дава является ненадежным, не выполняет обещания и пользуется лестью, чтобы заработать себе расположение других людей.

"Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши", - сказал Киркоров Даве на шоу "Маска".

музыка

Комментарии 8

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Гость

13:47:44 01-04-2024

Великая новость!!!!!!!!!!!!

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Гость

13:56:50 01-04-2024

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

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горожанка

14:28:23 01-04-2024

Зачем Вы нам пишите про ЭТОГО , не знаю как его назвать(((

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Гость

14:41:35 01-04-2024

Почему оба не на СВО?

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Гость

14:54:25 01-04-2024

филька после скандала с "нетой дверью" "опустился" на землю. Какой то попроще стал. А всего то надо лишить человека денег.... Какой бы он не был г..но, страну не предал, как пугачиха. Ну а с давой конечно романтика .....

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Гость

15:14:23 01-04-2024

А самое главное это перепост чего-то не о чём. Вопервых самого Давы в Маске не было. Это Филю заглючило его всегда глючит на Маске. Во вторых ни фига он не объяснил из-за чего они поссорились. В узких кругах ходит мнение что из-за того что Дава осудил его появление на вечеринке у Ивлеевой.

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Гость

16:42:23 01-04-2024

Гость (15:14:23 01-04-2024) А самое главное это перепост чего-то не о чём. Вопервых само... Вы очевидно из узкого круга?

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Гость

15:36:58 01-04-2024

У нас ведь пропаганда таких отношений запрещена

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