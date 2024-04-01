Стало известно, почему поссорились Киркоров и Дава
Причина заключается в ненадежности одного из них
01 апреля 2024, 13:32, ИА Амител
Филипп Киркоров намекнул на то, что стало причиной его ссоры с Давидом Манукяном (Дава). Об этом сообщает портал "7 дней".
Киркоров рассказал о том, что у него и Давы есть схожие черты, среди которых музыкальность, галантность, интеллигентность, внимание, умение разговорить собеседника, расположить к себе собеседника, влюбить в себя собеседника.
При этом Филипп Киркоров намекнул на то, что Дава является ненадежным, не выполняет обещания и пользуется лестью, чтобы заработать себе расположение других людей.
"Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши", - сказал Киркоров Даве на шоу "Маска".
13:47:44 01-04-2024
Великая новость!!!!!!!!!!!!
13:56:50 01-04-2024
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
14:28:23 01-04-2024
Зачем Вы нам пишите про ЭТОГО , не знаю как его назвать(((
14:41:35 01-04-2024
Почему оба не на СВО?
14:54:25 01-04-2024
филька после скандала с "нетой дверью" "опустился" на землю. Какой то попроще стал. А всего то надо лишить человека денег.... Какой бы он не был г..но, страну не предал, как пугачиха. Ну а с давой конечно романтика .....
15:14:23 01-04-2024
А самое главное это перепост чего-то не о чём. Вопервых самого Давы в Маске не было. Это Филю заглючило его всегда глючит на Маске. Во вторых ни фига он не объяснил из-за чего они поссорились. В узких кругах ходит мнение что из-за того что Дава осудил его появление на вечеринке у Ивлеевой.
16:42:23 01-04-2024
Гость (15:14:23 01-04-2024) А самое главное это перепост чего-то не о чём. Вопервых само... Вы очевидно из узкого круга?
15:36:58 01-04-2024
У нас ведь пропаганда таких отношений запрещена