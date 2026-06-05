Стало известно, сколько мороженого можно съедать без вреда для организма

Мороженое, как и любые другие сладости, следует включать в рацион умеренно

05 июня 2026, 09:34, ИА Амител

Мороженое / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать без вреда для здоровья. По словам специалиста, оптимальная порция не должна превышать 70–100 граммов, а употреблять такой десерт рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Специалист подчеркнула, что мороженое, как и любые другие сладости, следует включать в рацион умеренно и с соблюдением принципов сбалансированного питания.

По словам Ямиловой, тем, кто хочет снизить употребление сахара и жиров, стоит обратить внимание на более легкие варианты летних десертов.

«Хорошей альтернативой классическому мороженому являются более легкие и полезные десерты: фруктовый лед, сорбет — замороженное фруктовое пюре без добавления молока, жиров и сахара — и домашнее мороженое», — добавила диетолог.

Эксперт отметила, что такие варианты позволяют наслаждаться прохладным десертом летом, при этом уменьшая количество лишних калорий и сахара в рационе.