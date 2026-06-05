Стало известно, сколько мороженого можно съедать без вреда для организма
Мороженое, как и любые другие сладости, следует включать в рацион умеренно
05 июня 2026, 09:34, ИА Амител
Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать без вреда для здоровья. По словам специалиста, оптимальная порция не должна превышать 70–100 граммов, а употреблять такой десерт рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Специалист подчеркнула, что мороженое, как и любые другие сладости, следует включать в рацион умеренно и с соблюдением принципов сбалансированного питания.
По словам Ямиловой, тем, кто хочет снизить употребление сахара и жиров, стоит обратить внимание на более легкие варианты летних десертов.
«Хорошей альтернативой классическому мороженому являются более легкие и полезные десерты: фруктовый лед, сорбет — замороженное фруктовое пюре без добавления молока, жиров и сахара — и домашнее мороженое», — добавила диетолог.
Эксперт отметила, что такие варианты позволяют наслаждаться прохладным десертом летом, при этом уменьшая количество лишних калорий и сахара в рационе.
09:42:29 05-06-2026
Почитаешь диетологов и приходишь к мысли, единственное, что не вредно в жизни, это приходить на платный приём к диетологам. Тут они все "ЗА". И как мы раньше жили, когда их не было.?
10:01:08 05-06-2026
Давно перестала его кушать, независимо от марки и цены, приторно сладкое, непонятно что они туда мешают. В общем просто дрянь.