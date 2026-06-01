Магазинные варианты с пальмовым маслом, стабилизаторами и избытком сахара теряют все преимущества и могут навредить здоровью

01 июня 2026, 14:05, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мороженое является полезным продуктом благодаря содержанию кальция и легкоусвояемого белка, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова. Она также отметила, что употребление мороженого приносит положительные эмоции, что способствует снижению стресса.

«Мороженое обладает рядом преимуществ, так как оно может доставлять удовольствие и помогать уменьшить уровень стресса, что делает его допустимым элементом здорового рациона. В классическом мороженом присутствуют молоко и сливки, являющиеся источниками кальция и белка, которые легко усваиваются организмом», — добавила она.

Однако, по словам диетолога, избыточное потребление сахара и животных жиров может снизить пользу от употребления мороженого. Сахар содержит "пустые" калории высокой энергетической ценности, не содержащие витаминов, минералов и клетчатки, что способствует набору веса и другим проблемам со здоровьем. Избыток животных жиров увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень, а также повышает риск развития атеросклероза.