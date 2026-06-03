Диетолог рассказала, кому нельзя есть мороженое

Продукт противопоказан при аллергии на молочный белок, а при диабете и ожирении его употребление лучше свести к минимуму

03 июня 2026, 07:40, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, кому следует отказаться от мороженого или ограничить его употребление.

«Употребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты. При ожирении и сахарном диабете следует свести употребление мороженого к минимуму», — пояснила специалист.

В любом случае, добавила Ямилова, лучше выбирать мороженое с коротким составом: молоко, сливки, сахар.