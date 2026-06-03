Диетолог рассказала, кому нельзя есть мороженое
Продукт противопоказан при аллергии на молочный белок, а при диабете и ожирении его употребление лучше свести к минимуму
03 июня 2026, 07:40, ИА Амител
Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, кому следует отказаться от мороженого или ограничить его употребление.
«Употребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты. При ожирении и сахарном диабете следует свести употребление мороженого к минимуму», — пояснила специалист.
В любом случае, добавила Ямилова, лучше выбирать мороженое с коротким составом: молоко, сливки, сахар.
08:16:00 03-06-2026
Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с сахаром. Страдает всё. Кожа, поджелудочная, сетчатка глаз и т.п. Просто растворяются без восстановления.
08:49:54 03-06-2026
Гость (08:16:00 03-06-2026) Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с саха... +100000000
09:44:34 03-06-2026
Гость (08:16:00 03-06-2026) Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с саха...
Прямо хуже алкоголя? Просто не жрите мороженое в три горла, и все будет нормально и с кожей, и с поджелудочной, и с сетчаткой.
10:56:53 03-06-2026
Вместо стаканчика морожено, выпейте 100 гр. водки. Выведите из организма радионуклеиды и сделаете свои сосуды эластичными. Опят же растворите холестирин в крови.