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Диетолог рассказала, кому нельзя есть мороженое

Продукт противопоказан при аллергии на молочный белок, а при диабете и ожирении его употребление лучше свести к минимуму

03 июня 2026, 07:40, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости рассказала, кому следует отказаться от мороженого или ограничить его употребление.

«Употребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты. При ожирении и сахарном диабете следует свести употребление мороженого к минимуму», — пояснила специалист.

В любом случае, добавила Ямилова, лучше выбирать мороженое с коротким составом: молоко, сливки, сахар.

       

Комментарии 4

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Гость

08:16:00 03-06-2026

Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с сахаром. Страдает всё. Кожа, поджелудочная, сетчатка глаз и т.п. Просто растворяются без восстановления.

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Гость

08:49:54 03-06-2026

Гость (08:16:00 03-06-2026) Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с саха... +100000000

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Гость

09:44:34 03-06-2026

Гость (08:16:00 03-06-2026) Самый страшный продукт - мороженое. Сочетание молочки с саха...
Прямо хуже алкоголя? Просто не жрите мороженое в три горла, и все будет нормально и с кожей, и с поджелудочной, и с сетчаткой.

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Гость

10:56:53 03-06-2026

Вместо стаканчика морожено, выпейте 100 гр. водки. Выведите из организма радионуклеиды и сделаете свои сосуды эластичными. Опят же растворите холестирин в крови.

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