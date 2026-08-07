Стало известно, сколько пенсионеров живет в России
При этом часть получателей пенсий продолжает трудовую деятельность
07 августа 2026, 11:46, ИА Амител
Почти 40,5 млн жителей России состоят на учете в качестве пенсионеров. Такие данные на 1 июля 2026 года приводит Социальный фонд России. С информацией ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике ведомства, общая численность зарегистрированных в системе Соцфонда пенсионеров достигла 40,475 млн человек.
При этом часть получателей пенсий продолжает трудовую деятельность. Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал РИА Новости, что ежегодный августовский перерасчет выплат работающим пенсионерам в 2026 году затронул 9,3 млн человек.
Повышение для этой категории граждан проводится с 1 августа автоматически. Обращаться в Социальный фонд и подавать отдельное заявление для перерасчета не требуется.
11:51:23 07-08-2026
Пора и силовикам всяким приподнять возраст выхода на пенсию лет на десять... Не изработались...
12:37:12 07-08-2026
Кость (11:51:23 07-08-2026) Пора и силовикам всяким приподнять возраст выхода на пенсию ... Только с такой инициативой никто выступит)
12:38:50 07-08-2026
"Стало известно" серьезно?
13:10:35 07-08-2026
а раньше пенсионный фонд не мог посчитать скольким людям они платят пенсию!?
казырно!?...
13:46:38 07-08-2026
Причём, на начало 2025 года количество трудоспособного населения в РФ — 81,5 млн человек. Пропорция 1:2, т.е. на одного пенсионера — два работающих человека. И это даже без учёта того, что огромная часть работающих это бюджетники. Т.е. в реальности, каждый работающий содержит одного пенсионера в государстве.
Это не просто катастрофа. Мы уже умерли. Страны больше нет. Но мы об этом знать не хотим. И уже поздно, даже если что-то хотим изменить.
Для справки. Чтобы страна была зажиточной, на одного пенсионера должна быть в 8-9 работающих если на одного пенсионера приходится 5-6 работающих ситуация уже на грани Всё что ниже - это катастрофа.
По сути, мы ничем не отличаемся от Украины, которой как страны уже больше нет. Но Украину оправдывает хотя бы, что ее просто использовали и выкинули большие дяди в своих политических играх, а наши дяди сами сделали такое со своей страной...
Как мне кажется, единственный правильный вариант, как в совете Ли Куан Ю. "Ты знаешь за что и они знают за что". Только это выкосит треть населения страны... И по сути, уничтожит её, потому что наши заклятые друзья только и ждут момента, когда мы не сможем ответить...
Т.е. любой вариант ведёт к уничтожению страны. Разница в 1-2 поколениях.
14:13:13 07-08-2026
Гость (13:46:38 07-08-2026) Причём, на начало 2025 года количество трудоспособного насел... Совсем не нужно такое количество работающих,чтобы обеспечить пенсией одного пенсионера.Вникнете в вопрос о том сколько пенсионных и всяких других налогов дерут с нас.Если бы мы каждый получали все эти пенсионные вычеты на свой счёт в течение трудовой деятельности,то мы бы сами себе скопили неплохую сумму для своей жизни в старости.И имели возможность выхода на пенсию гораздо раньше нынешнего срока.И не нужны нам тогда услуги разных собесов и других бесов.Но об этом стараются помалкивать и не распространяться,так как деньги в тех фондах отнюдь не малые и кормятся оттуда(как я подозреваю)весьма разные категории социальных слоёв.Потому нам и внушают,что денег нет,но вы держитесь.