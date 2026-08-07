Стало известно, сколько пенсионеров живет в России

При этом часть получателей пенсий продолжает трудовую деятельность

07 августа 2026, 11:46, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Почти 40,5 млн жителей России состоят на учете в качестве пенсионеров. Такие данные на 1 июля 2026 года приводит Социальный фонд России. С информацией ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике ведомства, общая численность зарегистрированных в системе Соцфонда пенсионеров достигла 40,475 млн человек.

При этом часть получателей пенсий продолжает трудовую деятельность. Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал РИА Новости, что ежегодный августовский перерасчет выплат работающим пенсионерам в 2026 году затронул 9,3 млн человек.

Повышение для этой категории граждан проводится с 1 августа автоматически. Обращаться в Социальный фонд и подавать отдельное заявление для перерасчета не требуется.