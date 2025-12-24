Стало известно, сколько стоит сладкий подарок на Новый год в России

В целом в этом году повысилась популярность сладких подарков для детей

24 декабря 2025, 18:36, ИА Амител

Новогодний подарок / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В предновогодний сезон 2025 года россияне стали значительно чаще покупать детям подарки. Наибольший рост интереса аналитики компании "Атол" зафиксировали к традиционным сладким наборам, сообщает РИА Новости.

«Наибольшую динамику показали сладкие подарки: их приобретали на 73% чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость покупки составила 524 рубля», – говорится в исследовании.

Значительную положительную динамику продемонстрировали и другие популярные товары. Количество проданных конструкторов увеличилось на 34% при среднем чеке 1254 рубля. Спрос на кукол вырос на 23%, а средняя цена за одну составила 1579 рублей. Также на 44% чаще, чем годом ранее, родители приобретали игрушечные машинки на радиоуправлении, потратив на такую покупку в среднем 1218 рублей.

Для подсчета аналитики использовали обезличенные данные по 7,6 миллиона чеков.

По данным опроса, свыше 50% работающих граждан России систематически обмениваются презентами с коллегами в преддверии новогодних праздников. При этом 25% вовлечены в игру "Тайный Санта".