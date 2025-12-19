Что можно подарить в год Красной Огненной Лошади — 2026?
Покровительница года оценит подарки, связанные с активностью и красотой
19 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
До Нового года – 2026 осталось две недели. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ свободы, движения и решительности. Хозяйка года очень чувствительна к атмосфере, цветам и внутреннему состоянию человека. Поэтому важно выбрать не только правильные украшения и наряды, но и подарки для своих родных и близких.
О том, что можно подарить в год Огненной Лошади, а какие сюрпризы точно делать не стоит, – в материале amic.ru.
Что можно подарить в год Красной Огненной Лошади?
А какие подарки вообще нельзя делать в год Лошади?
- острые предметы (ножи, вилки, шпильки, вилки, сабли) – согласно поверьям, они "режут связь", провоцируют конфликты и даже разрывы отношений;
- вещи черного или синего цвета, "водных" оттенков – конфликтуют со стихией Огня, усиливают усталость и подавленность, "гасят" удачу;
- алкоголь, особенно крепкий, – может "поджигать" эмоции и провоцировать вспышки гнева, приносить хаос и скандалы;
- свечи, зажигалки, сувениры с пламенем – лишний "огонь" в подарок интерпретируют как призыв к конфликтам и импульсивности;
- подарки, изображающие тигров, львов и пантер, – хищники "пугают" Лошадь, вызывают ощущение опасности и давления;
- зеркала – считается, что они усиливают нестабильность, отражая все негативное;
- тяжелые и массивные предметы – конфликтуют с активной Лошадью, тормозят энергию и не дают двигаться вперед.
Как нужно встретить год Лошади, чтобы привлечь удачу?
Украшая дом и наряжаясь к празднику, отдайте предпочтение красному, оранжевому, желтому, а также золотому цветам и их оттенкам. Они символизируют стихию хозяйки года – огонь, а потому помогут привлечь удачу в ваш дом. Покровительнице 2026-го понравится, если вы украсите жилье изображениями или статуэтками лошади.
И, конечно, встречать Огненную Лошадь нужно с присущей ей энергией движения и огня. Празднование Нового года не должно проходить в пассивной и "сонной" атмосфере. Сделайте ваше торжество живым, теплым и эмоциональным – хозяйка года оценит это и обязательно подарит вам удачу.
А подробнее о том, какие наряды, прически и макияж придутся по вкусу Лошади, читайте в нашем материале.
17:24:15 11-12-2025
Мало вас китайцы ковидом поистребляли
Всё этой восточной хрени поклоняетесь
09:38:15 19-12-2025
Гость (17:24:15 11-12-2025) Мало вас китайцы ковидом поистреблялиВсё этой восточно... А вас не наградили?
07:03:48 12-12-2025
Уздечку. Чтобы за нее и в стоило!
09:37:49 19-12-2025
Деньги - универсальный подарок на любое событие. Им одинаково рады и пятиклассник и пенсионер.Пяти тысячная купюра вызывает выброс гормонов в кровь, и оставляет позитивное впечатление о вас на долго
11:41:14 19-12-2025
В год лошади надо дарить как у коня.