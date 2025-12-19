Покровительница года оценит подарки, связанные с активностью и красотой

19 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

До Нового года – 2026 осталось две недели. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ свободы, движения и решительности. Хозяйка года очень чувствительна к атмосфере, цветам и внутреннему состоянию человека. Поэтому важно выбрать не только правильные украшения и наряды, но и подарки для своих родных и близких.

О том, что можно подарить в год Огненной Лошади, а какие сюрпризы точно делать не стоит, – в материале amic.ru.

1 Что можно подарить в год Красной Огненной Лошади? Хозяйка года обладает неиссякаемым запасом энергии и не любит стоять на месте, поэтому подарки должны быть соответствующими. Подарите своим близким то, что связано с их хобби, или замотивируйте на активную жизнь. Для этого отлично подойдет спортинвентарь, абонемент в фитнес-зал, смарт-часы, спортивная одежда, сертификат на активный отдых (конная прогулка будет идеальным вариантом). Кроме того, Лошадь ассоциируется с благородством и ухоженностью. Поэтому в качестве подарка можно преподнести украшения, стильную одежду, декоративную или уходовую косметику, сертификат в спа-салон. В цветах подарков стоит отдавать предпочтение огненным оттенкам – красным, желтым и золотистым.

2 А какие подарки вообще нельзя делать в год Лошади? У энергетики года Огненной Лошади есть и другая сторона. Покровительница 2026 года ассоциируется с импульсивностью, честолюбием и чрезмерной эмоциональностью. Поэтому, выбирая подарки, избегайте следующих вариантов: острые предметы (ножи, вилки, шпильки, вилки, сабли) – согласно поверьям, они "режут связь", провоцируют конфликты и даже разрывы отношений;

вещи черного или синего цвета, "водных" оттенков – конфликтуют со стихией Огня, усиливают усталость и подавленность, "гасят" удачу;

алкоголь, особенно крепкий, – может "поджигать" эмоции и провоцировать вспышки гнева, приносить хаос и скандалы;

свечи, зажигалки, сувениры с пламенем – лишний "огонь" в подарок интерпретируют как призыв к конфликтам и импульсивности;

подарки, изображающие тигров, львов и пантер, – хищники "пугают" Лошадь, вызывают ощущение опасности и давления;

зеркала – считается, что они усиливают нестабильность, отражая все негативное;

тяжелые и массивные предметы – конфликтуют с активной Лошадью, тормозят энергию и не дают двигаться вперед.