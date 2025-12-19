НОВОСТИОбщество

Что можно подарить в год Красной Огненной Лошади — 2026?

Покровительница года оценит подарки, связанные с активностью и красотой

19 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
До Нового года – 2026 осталось две недели. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ свободы, движения и решительности. Хозяйка года очень чувствительна к атмосфере, цветам и внутреннему состоянию человека. Поэтому важно выбрать не только правильные украшения и наряды, но и подарки для своих родных и близких.

О том, что можно подарить в год Огненной Лошади, а какие сюрпризы точно делать не стоит, – в материале amic.ru.

1

Что можно подарить в год Красной Огненной Лошади?

Хозяйка года обладает неиссякаемым запасом энергии и не любит стоять на месте, поэтому подарки должны быть соответствующими. Подарите своим близким то, что связано с их хобби, или замотивируйте на активную жизнь. Для этого отлично подойдет спортинвентарь, абонемент в фитнес-зал, смарт-часы, спортивная одежда, сертификат на активный отдых (конная прогулка будет идеальным вариантом).
Кроме того, Лошадь ассоциируется с благородством и ухоженностью. Поэтому в качестве подарка можно преподнести украшения, стильную одежду, декоративную или уходовую косметику, сертификат в спа-салон.
В цветах подарков стоит отдавать предпочтение огненным оттенкам – красным, желтым и золотистым.
2

А какие подарки вообще нельзя делать в год Лошади?

У энергетики года Огненной Лошади есть и другая сторона. Покровительница 2026 года ассоциируется с импульсивностью, честолюбием и чрезмерной эмоциональностью. Поэтому, выбирая подарки, избегайте следующих вариантов:
  • острые предметы (ножи, вилки, шпильки, вилки, сабли) – согласно поверьям, они "режут связь", провоцируют конфликты и даже разрывы отношений;
  • вещи черного или синего цвета, "водных" оттенков – конфликтуют со стихией Огня, усиливают усталость и подавленность, "гасят" удачу;
  • алкоголь, особенно крепкий, – может "поджигать" эмоции и провоцировать вспышки гнева, приносить хаос и скандалы;
  • свечи, зажигалки, сувениры с пламенем – лишний "огонь" в подарок интерпретируют как призыв к конфликтам и импульсивности;
  • подарки, изображающие тигров, львов и пантер, – хищники "пугают" Лошадь, вызывают ощущение опасности и давления;
  • зеркала – считается, что они усиливают нестабильность, отражая все негативное;
  • тяжелые и массивные предметы – конфликтуют с активной Лошадью, тормозят энергию и не дают двигаться вперед.
3

Как нужно встретить год Лошади, чтобы привлечь удачу?

Украшая дом и наряжаясь к празднику, отдайте предпочтение красному, оранжевому, желтому, а также золотому цветам и их оттенкам. Они символизируют стихию хозяйки года – огонь, а потому помогут привлечь удачу в ваш дом. Покровительнице 2026-го понравится, если вы украсите жилье изображениями или статуэтками лошади.

И, конечно, встречать Огненную Лошадь нужно с присущей ей энергией движения и огня. Празднование Нового года не должно проходить в пассивной и "сонной" атмосфере. Сделайте ваше торжество живым, теплым и эмоциональным – хозяйка года оценит это и обязательно подарит вам удачу.

А подробнее о том, какие наряды, прически и макияж придутся по вкусу Лошади, читайте в нашем материале.

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросестью GigaChat / amic.ru

В каких нарядах нужно встречать Новый год — 2026, чтобы привлечь удачу?

Образ должен быть ярким, но вместе с тем удобным и практичным
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:24:15 11-12-2025

Мало вас китайцы ковидом поистребляли
Всё этой восточной хрени поклоняетесь

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:15 19-12-2025

Гость (17:24:15 11-12-2025) Мало вас китайцы ковидом поистреблялиВсё этой восточно... А вас не наградили?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:03:48 12-12-2025

Уздечку. Чтобы за нее и в стоило!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:49 19-12-2025

Деньги - универсальный подарок на любое событие. Им одинаково рады и пятиклассник и пенсионер.Пяти тысячная купюра вызывает выброс гормонов в кровь, и оставляет позитивное впечатление о вас на долго

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:14 19-12-2025

В год лошади надо дарить как у коня.

  -2 Нравится
Ответить
