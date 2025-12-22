Большинство россиян решили подарить своим коллегам съедобные подарки

Также в лидерах недорогие презенты, вроде канцелярии

22 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Свыше 50% работающих граждан России систематически обмениваются презентами с коллегами в преддверии новогодних праздников, сообщает "Газета.ru".

Треть предпочитают вручать подарки непосредственно, а еще 25% вовлечены в игру "Тайный Санта". Наиболее популярным выбором среди россиян являются гастрономические подарки для коллег, такие как чай, шоколад, конфеты и печенье. Сувениры с символикой наступающего года преподносят 31% опрошенных.

Косметические товары и предметы для дома и досуга дарят 27% респондентов. Кроме того, россияне выбирают в качестве подарков полезные для работы вещи, например, канцелярские принадлежности.