Согласно замыслу, учреждение станет пространством для обмена техническими решениями

01 ноября 2026, 20:05, ИА Амител

Космос / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В России планируется создание Международной космической академии. Об этом сообщил проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов, пишет РИА Новости.

Новая структура призвана объединить студентов и молодых инженеров, предоставив им платформу для обмена опытом и выстраивания траектории от участия в инженерных соревнованиях до реализации реальных проектов в ракетно-космической отрасли.

"Мы договорились, что запустим что-то вроде международной космической академии для тех, кто поучаствовал в (Международных космических. — Ред.) играх, и тех, кто хотел бы поучаствовать, но пока не смог", — сказал Земцов на пресс-конференции, посвященной проведению Международных космических игр.

Согласно замыслу, академия станет пространством для обмена техническими решениями, профессионального общения и вывода технологий на качественно новый уровень. На первом этапе проект будет функционировать как международная партнерская сеть, задача которой — сохранить рабочие контакты между командами из разных государств.

Проектные группы разместятся на базе университетов и исследовательских центров стран-участниц при поддержке Ассоциации технологических кружков. Запуск пилотной версии позволит молодым специалистам формировать профессиональное портфолио для дальнейшего трудоустройства и прохождения стажировок.

Инициатором создания площадки для международного обмена опытом выступила студентка НИУ ВШЭ Мария Андреева, которая на прошедших соревнованиях выполняла функции оператора центра управления полетами. Сами Международные космические игры, собравшие команды из России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Пакистана и Узбекистана, подходят к завершению 1 ноября.